Haberler Yaşam Haberleri Aşk cinayeti iddiasında yeni karar! Önce iyi hal, sonra haksız tahrik indirimi
Giriş Tarihi: 18.11.2021 13:36 Son Güncelleme: 18.11.2021 13:44

Aşk cinayeti iddiasında yeni karar! Önce iyi hal, sonra haksız tahrik indirimi

ARZU KAYA ARZU KAYA
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Aşk cinayeti iddiasında yeni karar! Önce iyi hal, sonra haksız tahrik indirimi

Eşinin sevgilisi olduğunu düşündüğü adamı servis aracında yaralayıp eşini öldürdü. Yılmaz Aykan hakkında verilen indirimli ceza, ilginç gerekçeyle Yargıtay’dan döndü. Mahkeme, “haksız tahrik var” diyerek sanığın bir cezasını müebbetten 20 yıla, diğer cezasını da 10 yıldan 7 yıl 6 aya indirdi.

Servis aracında işlenen cinayet İstanbul Üsküdar'da 2017 yılının Kasım ayında meydana geldi. İddiaya göre eşi Asiye Aykan ile servis şoförü Mehmet Yılmaztürk'ün ilişkisi olduğunu düşünen Yılmaz Aykan eşine baskı yapmaya başladı. Ancak eşi yaklaşık 2 yıl önce Yılmaztürk'ün yöneticiliğini yaptığı sitede temizlik elemanı olarak çalışmıştı. Şüphelerinin üzerine giden Aykan, Yılmaztürk'ün ofisine gitti. Yılmaztürk'ten ise eşiyle iş amaçlı görüştüğü ve ilişkileri olmadığı yanıtını aldı.

PLAN YAPTI, KONUŞMADAN ATEŞ ETTİ

İkiliyi yüzleştirmek isteyen öfkeli eş, Yılmaztürk'ün servis aracında bir buluşma ayarladı. Aralarında bir konuşma geçmeden de cebindeki tabancayla önce Yılmaztürk'e ardından da eşine ateş etmeye başladı. Servis şoförü ağır yaralı olarak olay yerinden kaçmayı başarırken talihsiz kadın ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. "Onurlu bir yaşam için bunu yaptım" diyen Yılmaz Aykan tutuklandı ve hakkında eşi Asiye Aykan'ı kasten öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet, eşi ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Mehmet Yılmaztürk'ü öldürmeye teşebbüsten 15 yıla kadar hapsini istedi.

İNDİRİMLİ CEZA, İLGİNÇ GEREKÇEYLE BOZULDU

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi olaydan yaklaşık 2 yıl sonra davayı karara bağladı. Yılmaz Aykan'ı eşini öldürmekten önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptıran mahkeme sonra iyi hal indirimiyle cezayı müebbete çevirdi. Ayrıca mahkeme sanığı, Mehmet Yılmaztürk'ü öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkum etti. Dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi verilen kararı ilginç bir gerekçeyle bozdu. Maktul Asiye Aykan ile eşinin aşk yaşadığını iddia ettiği servis şoförü Mehmet Yılmaztürk'ün görüşme kayıtlarının mahkemece istenmediği ve sonuca göre haksız tahrik hükümlerinin uygulanma ihtimalinin olduğunu söyledi.

"ÖLDÜRMENİN HAKLI GEREKÇESİ OLMAZ"

Yargıtay'ın bozma kararının ardından dava yeniden görüldü. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, Asiye Aykan ile Mehmet Yılmaztürk'ün 2 yıl boyunca çok sayıda ve hemen her gün görüşmelerinin olduğunun HTS kayıtlarından anlaşıldığını belirtti. Verilen cezada haksız tahrik uygulanmasını talep etti. Mütalaanın ardından Asiye Aykan'ın avukatları "Öldürmenin haklı gerekçesi olmaz. Aralarındaki ilişki iş ilişkisi. Sanık kendini kurtarmak için öldürme senaryosu üretti" dedi.

"AĞIR TAHRİK ALTINDA SUÇ İŞLEDİM" SAVUNMASI

Son sözü sorulan sanık Yılmaz Aykan, eşinin ölümüne Mehmet Yılmaztürk'ün sebep olduğunu öne sürerek, "Olay, yaşadığım trajedi ve bu travmanın sonucu ağır tahrik altında gerçekleşti" diyerek beraatını istedi.

MAHKEME HAKSIZ TAHRİK DİYEREK CEZALARI İNDİRDİ

Mahkeme, verdiği müebbet hapis kararını kaldırarak sanığın eşinden gelen haksız fiilin meydana getirdiği şiddetli elemin etkisi altında suçu işlediğini belirtti. Haksız tahrik hükümlerini uygulayarak sanığın cezasını 20 yıla indirdi. Mehmet Yılmaztürk'ü öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle verdiği 10 yıllık hapis cezasını da kaldıran mahkeme, yine haksız tahrik hükümleriyle cezayı 7 yıl 6 aya indirdi.

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Aşk cinayeti iddiasında yeni karar! Önce iyi hal, sonra haksız tahrik indirimi
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