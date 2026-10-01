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Giriş Tarihi: 1.10.2026 00:26

Aşk ve Taht 5. bölüm fragmanı izle: "Yıllardır aradığın o kız benim"

ATV’nin ekran başına kilitleyen dizisinde tansiyon yükseliyor. Yayınlanan Aşk ve Taht 5. bölüm fragmanı çarpıcı itiraflara sahne oldu. "Yıllardır aradığın o kız benim" sözleri bölüme damga vururken, saraydaki taht savaşı kontrolden çıkıyor. İzleyenlerin heyecanla beklediği tanıtım videosu ve tüm detaylar yayında.

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Aşk ve Taht 5. bölüm fragmanı izle: Yıllardır aradığın o kız benim
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Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen tarihi yapımda kartlar yeniden dağıtılıyor. İhanet ve aşk kıskacındaki karakterlerin kaderi, Ormanlık alanda gerçekleşen yüzleşmeyle kökten değişiyor. Sultan Alaeddin sırrın sonuna geliyor. Aşk ve Taht yeni bölüm fragmanı gelecek haftaya dair ilk ipuçlarını veriyor.

AŞK VE TAHT 4. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında her hafta çarşamba günleri ekranlara gelmeye başlayan dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AŞK VE TAHT 5. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

İşte gelecek haftadan ilk kareler:

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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AŞK VE TAHT SON BÖLÜM ÖZETİ

Destina'nın Melike'yi hain olarak Alaeddin'in karşısına çıkarması, saraydaki dengeleri altüst eder. Beklenmedik suçlama Melike'nin Destina'ya duyduğu kini artırırken, ikili arasındaki mücadele artık açıkça yaşanmaya başlar. Alaeddin, Melike'nin gizli geçitte olduğunu nasıl öğrendiğini sorunca Destina, Celaleddin'in adını verir.

Celaleddin'in hapsedilmesi Ümmühan'ı sevindirirken Nurcihan ve Ayaba'yı harekete geçirir. Celaleddin'in hapsedilmesiyle sırların açığa çıkma ihtimali büyürken Destina, kendisini korumak için tehlikeli bir hamle yapar. Ancak planını uygulamak isterken gizli buluşması fark edilir. Gizli buluşmayı fark eden ve Destina'yı yakalayan kimdir?

Destina yolun sonuna mı gelmiştir? Destina'nın gerçek kimliğine giderek yaklaşan Alaeddin, onun prenses olup olmadığını öğrenmek için bir yolculuğa çıkar. Sırları çözmesini beklediği bu yolculukta karşılaşacakları beklenmedik olaylar, her şeyi değiştirebilir. Alaaddin bu yolculuktan nasıl, neyle dönecektir? Bu yolculuk Destina'nın sırrını ortaya çıkaracak mıdır?

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Aşk ve Taht 5. bölüm fragmanı izle: "Yıllardır aradığın o kız benim"
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