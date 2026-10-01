Aşk ve Taht 5. bölüm fragmanı izle: "Yıllardır aradığın o kız benim"

Destina yolun sonuna mı gelmiştir? Destina'nın gerçek kimliğine giderek yaklaşan Alaeddin, onun prenses olup olmadığını öğrenmek için bir yolculuğa çıkar. Sırları çözmesini beklediği bu yolculukta karşılaşacakları beklenmedik olaylar, her şeyi değiştirebilir. Alaaddin bu yolculuktan nasıl, neyle dönecektir? Bu yolculuk Destina'nın sırrını ortaya çıkaracak mıdır?

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör