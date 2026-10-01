Aşk ve Taht 5. bölüm fragmanı izle: "Yıllardır aradığın o kız benim"

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen tarihi yapımda kartlar yeniden dağıtılıyor. İhanet ve aşk kıskacındaki karakterlerin kaderi, Ormanlık alanda gerçekleşen yüzleşmeyle kökten değişiyor. Sultan Alaeddin sırrın sonuna geliyor. Aşk ve Taht yeni bölüm fragmanı gelecek haftaya dair ilk ipuçlarını veriyor.
ATV ekranlarında her hafta çarşamba günleri ekranlara gelmeye başlayan dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:
İşte gelecek haftadan ilk kareler:
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Destina'nın Melike'yi hain olarak Alaeddin'in karşısına çıkarması, saraydaki dengeleri altüst eder. Beklenmedik suçlama Melike'nin Destina'ya duyduğu kini artırırken, ikili arasındaki mücadele artık açıkça yaşanmaya başlar. Alaeddin, Melike'nin gizli geçitte olduğunu nasıl öğrendiğini sorunca Destina, Celaleddin'in adını verir.
Celaleddin'in hapsedilmesi Ümmühan'ı sevindirirken Nurcihan ve Ayaba'yı harekete geçirir. Celaleddin'in hapsedilmesiyle sırların açığa çıkma ihtimali büyürken Destina, kendisini korumak için tehlikeli bir hamle yapar. Ancak planını uygulamak isterken gizli buluşması fark edilir. Gizli buluşmayı fark eden ve Destina'yı yakalayan kimdir?
Destina yolun sonuna mı gelmiştir? Destina'nın gerçek kimliğine giderek yaklaşan Alaeddin, onun prenses olup olmadığını öğrenmek için bir yolculuğa çıkar. Sırları çözmesini beklediği bu yolculukta karşılaşacakları beklenmedik olaylar, her şeyi değiştirebilir. Alaaddin bu yolculuktan nasıl, neyle dönecektir? Bu yolculuk Destina'nın sırrını ortaya çıkaracak mıdır?