Askerlik şubeleri yarın açık mı? 11 Temmuz Kurban Bayramı’nın 3. günü askerlik şubeleri çalışıyor mu, kaça kadar?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı, 12 Temmuz'da sona erecek. Dört gün süren Kurban Bayramı, resmi tatil olarak sayılıyor. Bu süreçte resmi kurumların kapalı olduğu biliniyor. Hal böyle olunca askerlik şubesi çalışma saatleri, vatani görevini yerine getirmeye hazırlanan kişiler tarafından merak konusu oldu. ASAL teşkilatının en küçük birimi olan askerlik şubesi aracılığıyla tecil, terhis, bedelli ve celp gibi birçok işlem kolay ve hızlı bir şekilde halledilebiliyor. Peki askerlik şubeleri yarın açık mı, kaça kadar açık? İşte 11 Temmuz 2022 Kurban Bayramı'nda askerlik şubeleri çalışma saatleri…