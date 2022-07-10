Haberler Yaşam Haberleri Askerlik şubeleri yarın açık mı? 11 Temmuz Kurban Bayramı'nın 3. günü askerlik şubeleri çalışıyor mu, kaça kadar?
Giriş Tarihi: 10.7.2022 13:32

Askerlik şubeleri yarın açık mı? 11 Temmuz Kurban Bayramı'nın 3. günü askerlik şubeleri çalışıyor mu, kaça kadar?

''Askerlik şubeleri yarın açık mı?'' sorusunun yanıtı, vatani görevini yerine getirmeye hazırlanan milyonlarca genç tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı tatili süresince resmi kurumların kapalı olduğu bilinirken askerlik şubelerinin akıbeti merak ediliyor. Peki askerlik şubeleri yarın açık mı, kapalı mı? 11 Temmuz Kurban Bayramı’nda askerlik şubeleri çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte askerlik şubeleri çalışma saatleri!

Askerlik şubeleri yarın açık mı? 11 Temmuz Kurban Bayramı’nın 3. günü askerlik şubeleri çalışıyor mu, kaça kadar?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı, 12 Temmuz'da sona erecek. Dört gün süren Kurban Bayramı, resmi tatil olarak sayılıyor. Bu süreçte resmi kurumların kapalı olduğu biliniyor. Hal böyle olunca askerlik şubesi çalışma saatleri, vatani görevini yerine getirmeye hazırlanan kişiler tarafından merak konusu oldu. ASAL teşkilatının en küçük birimi olan askerlik şubesi aracılığıyla tecil, terhis, bedelli ve celp gibi birçok işlem kolay ve hızlı bir şekilde halledilebiliyor. Peki askerlik şubeleri yarın açık mı, kaça kadar açık? İşte 11 Temmuz 2022 Kurban Bayramı'nda askerlik şubeleri çalışma saatleri…

BAYRAMDA ASKERLİK ŞUBELERİ AÇIK MI, KAPALI MI?

Askerlik şubeleri, Kurban Bayramı'nın birinci ve ikinci günü kapalı olacak. Şubeler, bayramın diğer günlerinde hizmet verecek. Ancak çalışma saatleri, şubeden şubeye göre değişiklik göstermektedir.

ASKERLİK ŞUBESİ ÇALIŞMA SAATLERİır.

Askerlik şubesi çalışma saatleri içinde er adaylarına ve diğer işleri için müracaatta bulunan vatandaşlara hizmet vermektedir.

Askerlik şubeleri çalışma saatleri hafta içi her gün saat 09.00 - 17.00 arasıdır.

İşte askerlik şubesi çalışma saatleri:

Pazartesi: 09.00 - 17.00

Salı: 09.00 - 17.00

Çarşamba: 09.00 - 17.00

Perşembe: 09.00 - 17.00

Cuma: 09.00 - 17.00

Cumartesi: Kapalı

Pazar: Kapalı

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Askerlik şubeleri yarın açık mı? 11 Temmuz Kurban Bayramı'nın 3. günü askerlik şubeleri çalışıyor mu, kaça kadar?
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