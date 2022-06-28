Askerlik Yaşı Hesaplama – Askere En Erken Ve En Geç Kaç Yaşında Gidilir? 19 Yaşında Gidilir Mi?

Askerlik; herhangi bir ülkede belirli bir yaşa erişmiş olan vatandaşların zorunlu olarak, belirli bir süre boyunca orduda görev yapması veya belirli bir süre meslek olarak askerlik yapmasıdır. Vatani görev olarak değerlendirilen askerlik yaşı bazı faktörlere göre değişiklik gösterir ancak bir taban yaşı mevcuttur. Askerlik yaşı hesaplama konusu bu nedenle her dönem gündemini korumaktadır. Askere gidilecek en erken ve en geç yaş da merak edilen konular arasındadır.

Askerlik Yaşı Hesaplama

Askerlik yaşı, nüfusa kayıtlı olunan yaşa göre belirlenmektedir. 20 yaşına giren tüm erkek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları askerlik yapmaya mecburdur. 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nun 3. Maddesinde askere gitme yaşı açık bir şekilde belirtilmiştir.

Erkek bir vatandaş 20 yaşına girdiği yılın Ocak ayının ilk gününden itibaren askerlik görevini yerine getirmelidir. 20 yaşına giren her erkek Türk vatandaşının askerlik yoklaması, muayene ve sevk işlemleri başlar ve celp dönemleri açıklanır.

Askere En Erken ve En Geç Kaç Yaşında Gidilir?

Bir erkeğin askere gidebileceği en erken yaş 20'dir.