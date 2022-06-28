Haberler Yaşam Haberleri Askerlik Yaşı Hesaplama – Askere En Erken Ve En Geç Kaç Yaşında Gidilir? 19 Yaşında Gidilir Mi?
Giriş Tarihi: 28.6.2022 11:50 Son Güncelleme: 28.6.2022 11:50

Askerlik Yaşı Hesaplama – Askere En Erken Ve En Geç Kaç Yaşında Gidilir? 19 Yaşında Gidilir Mi?

Askerlik Yaşı Hesaplama – Askere En Erken Ve En Geç Kaç Yaşında Gidilir? 19 Yaşında Gidilir Mi?

Askerlik yaşı hiçbir zaman gündemden düşmeyen bir konudur. Çünkü askerlik çağına erişen bireylerin ne zaman askere gidecekleri ve ne kadar süre askerlik yapacaklarını araştırılar. 2022 yılında da askerlik yaşı hesaplama konusu bazı bireyler için gündeme gelmiştir. Eğitim hayatı ve buna ek olarak fiziksel ve ruhsal sağlık gibi faktörler askerlik yaşını ve sürecini etkiler. Bu nedenle askere en erken ve en geç kaç yaşında gidilir sorusuna askerlik yapacak olan bireyler yanıt ararlar.

Askerlik; herhangi bir ülkede belirli bir yaşa erişmiş olan vatandaşların zorunlu olarak, belirli bir süre boyunca orduda görev yapması veya belirli bir süre meslek olarak askerlik yapmasıdır. Vatani görev olarak değerlendirilen askerlik yaşı bazı faktörlere göre değişiklik gösterir ancak bir taban yaşı mevcuttur. Askerlik yaşı hesaplama konusu bu nedenle her dönem gündemini korumaktadır. Askere gidilecek en erken ve en geç yaş da merak edilen konular arasındadır.

Askerlik Yaşı Hesaplama

Askerlik yaşı, nüfusa kayıtlı olunan yaşa göre belirlenmektedir. 20 yaşına giren tüm erkek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları askerlik yapmaya mecburdur. 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nun 3. Maddesinde askere gitme yaşı açık bir şekilde belirtilmiştir.

Erkek bir vatandaş 20 yaşına girdiği yılın Ocak ayının ilk gününden itibaren askerlik görevini yerine getirmelidir. 20 yaşına giren her erkek Türk vatandaşının askerlik yoklaması, muayene ve sevk işlemleri başlar ve celp dönemleri açıklanır.

Askere En Erken ve En Geç Kaç Yaşında Gidilir?

Bir erkeğin askere gidebileceği en erken yaş 20'dir.

  • Öğrenciliğe devam eden liseliler için 22 yaş sınırı,
  • Meslek liseliler için 25 yaş,
  • Yüksekokul için 28 yaş,
  • Lisans için 28 yaş,
  • Lisansüstü için 28 yaş,
  • Doktora için 35 yaş sınırı vardır.

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Askerlik Yaşı Hesaplama – Askere En Erken Ve En Geç Kaç Yaşında Gidilir? 19 Yaşında Gidilir Mi?
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