Ağustos ayına kısa bir süre kala askerlik yerleri için sorgulamalar hız kazandı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; seçim ve sınıflandırma sonuçları Temmuz ayının son haftası ilan edilecek. Öte yandan; yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri ise belli oldu. Peki; Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Ağustos celbi ve sevk tarihleri ile Askerlik yerleri ne zaman belli olacak?