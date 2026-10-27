Kasım celbi e-Devlet sorgulama ekranı: Askerlik yerleri nasıl sorgulanır, nereden öğrenilir?

Yoklama ve askerlik hizmet tercihi işlemlerini tamamlayan vatandaşlar için sınıflandırma sonuçları ilan edildi. MSB'nin kasım celbine ilişkin duyurusunda askerlik yeri sorgulama işlemlerinin yapılacağı kanallar ve sevk sürecine ilişkin ayrıntılar paylaşıldı.
Kasım celbi kapsamında vatani görevini yerine getirecek yükümlülerin beklediği askerlik yerleri açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) belirlediği takvim doğrultusunda 2026 Kasım celbi sınıflandırma sonuçları için 27 Ekim Salı günü esas alındı. Yedek subay, yedek astsubay ve er adayları, görev yapacakları birlikleri ve sevk dönemlerini e-Devlet, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.
Askerlik görevini yapacağı şehri ve birliği öğrenmek isteyen yükümlüler, sonuçlarını e-Devlet Kapısı üzerinden kontrol edebilecek. turkiye.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapıldıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın Askerliğim hizmetinden sınıflandırma bilgilerine ulaşılabilecek.
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Sınıflandırma sonucunda görev yerini öğrenen yükümlüler için bir sonraki aşama birliklerine katılmak olacak. MSB'nin asker alma takvimine göre kasım celbi sevk işlemleri üç ayrı grup halinde gerçekleştirilecek.
2026 Kasım celbi sevk tarihleri şöyle:
5 Kasım Perşembe: Yedek subay, yedek astsubay adayları ve 1. grup erler
3 Aralık Perşembe: 2. grup erler
7 Ocak Perşembe: 3. grup erler
MSB'nin açıklamasına göre sevk belgeleri, belirlenen sevk tarihinden 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alınabilecek.
Birliğine teslim olmaya hazırlanan vatandaşların belgelerinde yer alan katılış tarihi ve yol süresini dikkate alması gerekiyor. Sevk belgesini almayan ya da geçerli mazereti olmadan belirtilen süre içerisinde birliğine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi uygulanabilecek.