Kasım celbi e-Devlet sorgulama ekranı: Askerlik yerleri nasıl sorgulanır, nereden öğrenilir?

KASIM CELBİ SEVK BELGESİ NE ZAMAN VE NEREDEN ALINACAK?

MSB'nin açıklamasına göre sevk belgeleri, belirlenen sevk tarihinden 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alınabilecek.

Birliğine teslim olmaya hazırlanan vatandaşların belgelerinde yer alan katılış tarihi ve yol süresini dikkate alması gerekiyor. Sevk belgesini almayan ya da geçerli mazereti olmadan belirtilen süre içerisinde birliğine katılmayan yükümlüler hakkında bakaya işlemi uygulanabilecek.