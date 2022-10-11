Askerlik yerleri için kritik tarihler! 2022 Kasım celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri açıklanma tarihi duyuruldu. 2022 Kasım ayı celp ve sevk tarihleri de açıklanırken seçim ve sınıflandırma sonuçları için Ekim ayının son günleri işaret edildi. Askerlik yerleri sorgulama işlemleri e-Devlet ekranı üzerinden yapılacak. İşte 2022 Kasım ayı celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri bilgileri.