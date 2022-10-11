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Giriş Tarihi: 11.10.2022 12:33

Askerlik yerleri için kritik tarihler! 2022 Kasım celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Kasım ayı celp ve sevk tarihleri MSB tarafından duyuruldu. Seçim ve sınıflandırma sonuçları olarak bilinen askerlik yerleri Ekim ayının son haftası duyurulacak. Yedek subay adayı, yedek astsubay aday adayı ve er olan yükümlülerin araştırdığı askerlik yerleri e-Devlet üzerinden öğrenilecek. İşte askerlik yerleri 2022 bilgileri ile celp ve sevk tarihleri.

Askerlik yerleri için kritik tarihler! 2022 Kasım celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri açıklanma tarihi duyuruldu. 2022 Kasım ayı celp ve sevk tarihleri de açıklanırken seçim ve sınıflandırma sonuçları için Ekim ayının son günleri işaret edildi. Askerlik yerleri sorgulama işlemleri e-Devlet ekranı üzerinden yapılacak. İşte 2022 Kasım ayı celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri bilgileri.

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve Sınıflandırma Sonuçları başlığı altında toplanan işlemler için tarih verildi.

Buna göre askerlik yerleri 28 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

Sorgulama işlemleri e devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak.

Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1.grup): 10 Kasım 2022

Er (2. Grup): 8 Aralık 2022

Er (3. Grup): 5 Ocak 2023

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Askerlik yerleri için kritik tarihler! 2022 Kasım celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
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