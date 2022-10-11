Askerlik yerleri için kritik tarihler! 2022 Kasım celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Askerlik yerleri açıklanma tarihi duyuruldu. 2022 Kasım ayı celp ve sevk tarihleri de açıklanırken seçim ve sınıflandırma sonuçları için Ekim ayının son günleri işaret edildi. Askerlik yerleri sorgulama işlemleri e-Devlet ekranı üzerinden yapılacak. İşte 2022 Kasım ayı celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri bilgileri.
KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Seçim ve Sınıflandırma Sonuçları başlığı altında toplanan işlemler için tarih verildi.
Buna göre askerlik yerleri 28 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.
Sorgulama işlemleri e devlet üzerinden gerçekleştirilecek.
ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak.
Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.
Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.