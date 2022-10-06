Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri…

Askerlik yerleri açıklanma tarihi MSB tarafından duyuruldu. Seçim ve sınıflandırma sonuçları Ekim ayının son haftası ilan edilecek. Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden öğrenilecek olup celp ve sevk tarihlerini öğrenmek isteyenler konu ile ilgili araştırma yapıyor. İşte 2022 Kasım Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri.
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Ekim 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edilecek.