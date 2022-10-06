Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri…

Askerlik yerleri açıklanma tarihi MSB tarafından duyuruldu. Seçim ve sınıflandırma sonuçları Ekim ayının son haftası ilan edilecek. Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden öğrenilecek olup celp ve sevk tarihlerini öğrenmek isteyenler konu ile ilgili araştırma yapıyor. İşte 2022 Kasım Askerlik yerleri celp ve sevk tarihleri.