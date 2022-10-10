Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım ayı celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri bekleniyor!

Askerlik yerleri seçim ve sınıflandırma sonuçları Ekim ayının son haftası duyurulacak. MSB tarafından yapılan açıklamaya göre; 2022 Kasım ayı celp ve sevk tarihleri de belli oldu. Vatani görevini yerine getirecek olan binlerce vatandaş "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 Kasım ayı celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri açıklanma tarihi ve bilgiler.