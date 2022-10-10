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Giriş Tarihi: 10.10.2022 12:30

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım ayı celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri bekleniyor!

Askerlik yerleri Kasım ayı celp ve sevk tarihleri açıklandı. MSB tarafından yapılan duyuruya göre; yedek subay adayı, yedek astsubay aday adayı ve er olan yükümlüler için askerlik yerleri Ekim ayının son haftası erişime açılacak. Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden öğrenilecek.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım ayı celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri bekleniyor!

Askerlik yerleri seçim ve sınıflandırma sonuçları Ekim ayının son haftası duyurulacak. MSB tarafından yapılan açıklamaya göre; 2022 Kasım ayı celp ve sevk tarihleri de belli oldu. Vatani görevini yerine getirecek olan binlerce vatandaş "Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2022 Kasım ayı celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri açıklanma tarihi ve bilgiler.

KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve Sınıflandırma Sonuçları başlığı altında toplanan işlemler için tarih verildi.

Buna göre askerlik yerleri 28 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

Sorgulama işlemleri e devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1.grup): 10 Kasım 2022

Er (2. Grup): 8 Aralık 2022

Er (3. Grup): 5 Ocak 2023

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Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2022 Kasım ayı celp ve sevk tarihleri Askerlik yerleri bekleniyor!
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