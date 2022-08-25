Aşk-ı Memnu nerede çekildi?

Burası dışında, Çatalca'da Arsen Hala'nın çiftliği olarak kullanılan bir ev daha vardır. Yöreoğlu ailesinin ikamet ettiği, dizinin ilk bölümlerinde görülen ve daha sonra satılan yalı Büyükdere Piyasa caddesi üzerinde bulunmaktadır.

Ayrıca Behlül'ün Bihter ile beraber kaldığı sahneler için Beykoz Riva'da, 1855 yılında İngilizler tarafından kayıkhane olarak yapılan, günümüzde ise otel olarak kullanılan tarihi taş ev seçildi.

Nihal'in okul sahneleri Beyoğlu'nun Karaköy semtindeki Saint Benoît Fransız Lisesi'nde çekilirken, Behlül'ün devam ettiği üniversite için ise Beşiktaş'taki Galatasaray Üniversitesi seçildi.