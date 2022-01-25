Aşkın başkentinde aşık eden manzara

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla genelinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Uyarının ardından Marmaris, Datça, Milas, Ortaca, Yatağan, Köyceğiz, Fethiye, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıktı.

Beyaz sevinç Muğla geneline hakim oldu. Datça'da ilk kez kar yağışını gören vatandaşlar keyfini yaşamaya başladı. O anları görüntüledi. Deniz kenarları beyaza büründü.

Muğla Yatağan'daki, UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne aldığı, eski dünyanın önemli kentlerinden Stratonikeia Antik Kenti de beyaza büründü. Ölümsüz aşıkların şehri, aşkın başkenti olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'inde oluşan manzara kendine hayran bıraktı.