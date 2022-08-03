Aslı Gibidir filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? Aslı Gibidir filmi bu akşam TV’de!

Senaryosunu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey Tanıl'ın birlikte kaleme aldığı Aslı Gibidir filmi, 3 Ağustos Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında film severlerle buluşacak. 2019 yılı yapımı filmin başrollerinde Aslı İnandık, Enis Arıkan ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Komedi türündeki film, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleriyle merak edilip araştırılıyor. Peki, Aslı Gibidir filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte Aslı Gibidir filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri...
Oyuncu olma hayaliyle yanıp tutuşan Aslı, ailesinin tercihi ile okuduğu ilk üniversitenin ardından yeniden sınava hazırlanır ve özel bir üniversitenin konservatuvarını kazanır. Ailesinin desteğini alamayan genç kız ne olursa olsun hayalini gerçekleştirmeye kararlıyken kendisini hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulur: Dublörler Kulübü.
Başrol oyuncusu Aslı İnandık'ın sekiz ayrı karaktere hayat verdiği Aslı Gibidir filmi İstanbul'un dört farklı semtinde çekildi. Filmin çekimleri için semtlerde farklı platolar kuruldu.
Aslı İnandık
Nazlı Tosunoğlu
Tuna Orhan
Ayten Uncuoğlu
Ahmet Olgun Sünear
Toygan Avanoğlu
Enis Arıkan
Seda Türkmen
Uraz Kaygılaroğlu
Melis Kaygılaroğlu
Berkay Tulumbacı
Aslı Turanlı
Tuğçe Karabayır
Caner Özyurtlu