Aslı Gibidir filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? Aslı Gibidir filmi bu akşam TV’de!

ASLI GİBİDİR FİLMİ KONUSU

Oyuncu olma hayaliyle yanıp tutuşan Aslı, ailesinin tercihi ile okuduğu ilk üniversitenin ardından yeniden sınava hazırlanır ve özel bir üniversitenin konservatuvarını kazanır. Ailesinin desteğini alamayan genç kız ne olursa olsun hayalini gerçekleştirmeye kararlıyken kendisini hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulur: Dublörler Kulübü.