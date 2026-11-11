Aslıhan Sinem Çiçek’in ölümünde yeni gelişme! Savcı mütalaasını açıkladı: Beyaz araca bindiği tespit edildi!

AİLEDEN SUÇ DUYURUSU

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede; Cem Acar için 'Nitelikli cinsel saldırı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya için 'Yağma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. 'Olası kastla öldürme' suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi. Yargılama sürerken; Çiçek ailesi, sanıkların 'Kasten öldürme' suçundan da yargılanması için savcılığa başvurdu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis, Cem Acar'ı gözaltına aldı. Acar, 'Kasten öldürme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklandı.