Aspendos’a tarihi dokunuş

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Hulusi Şahin, Ak Parti Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, Mustafa Köse, Serik Kaymakamı Cemal Şahin ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Türkiye'deki ören yerlerinin önemli bir çekim noktası olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos'ta 2013'te başlayan kazı çalışmalarının sadece yüzde 2'sinin kazılmış durumda olduğunu söyledi. Antik kent Aspendos'un su kemerleri ve antik tiyatronun 2015 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kaydedildiğini belirten Bakan Ersoy, "Bu yapılar Roma İmparatorluğu çatısı altında mimarlık ve mühendislik pratiğini somutlaştıran, günümüz insanını bile hayrete düşüren özellikleriyle öne çıkan yapıtlardır" dedi.Bakan Ersoy 2023 yılında Aspendos'un 270 bin ziyaretçi ağırladığını açıkladı. Aspendos'un en çok ilgi gören ören yerleri arasında yer aldığını da belirten Bakan Ersoy, "Aspendos'ta Geleceğe Miras Projesi kapsamında kazı ve restorasyon çalışmalarını yoğunlaştıracağız. İlk etapta batı kısmındaki iki katlı dükkânlar ve stoa kompleksinde çalışma yürütülecek. Günümüzde neredeyse tamamı ayakta olan anıtsal çeşme binasında kazı çalışmaları yapılacak. Burası antik kentin başyapıtlarından biri olarak karşımıza çıkacak" dedi.Aspendos'ta 4 yıl sonra antik kentin yüzde 30'unda kazı, restorasyon ve onarım çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Bakan Ersoy "4 yıl sonra antik kentin yüzde 30'unda kazı, restorasyon ve onarım çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Hedefimize ulaşmak için 1 milyar lira başlangıç ödeneği ayırıyoruz. Ulaşacağımız sonuçların, ayağa kaldıracağımız eserlerin, ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.