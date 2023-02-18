Asrın felaketi edebiyat dünyasını da vurdu

Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Alaeddin Özdenören, Mehmet Akif İnan ve Ali Kutlay'ı Türk edebiyatına kazandıran Kahramanmaraş, "Türkiye'nin edebiyat hafızası", "Edebiyatın başkenti" ve "Şiirin başkenti" olarak anılıyor.Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, depremde yazar ve şair arkadaşlarının da yaşamını yitirdiğini belirtti: "Şubenin kurucularından Ahmet Doğan İlbey, bir önceki şube başkanımız Fazlı Bayram, genç üyelerimizden Ferhat Ağca da depremde vefat etti. Vefat eden başka yazarlar da var. Yaşar Alparslan, Oğuz Paköz, Ercan Kozanoğlu, Recep Şükrü Güngör, Fatma Vişne, İdil Övgün, Abdulkadir Özkan... Hepsi çok değerli yazarlarımızdı. Kahramanmaraş eskiden beri şair ve yazarların çok olduğu, âşık ve halk edebiyatı açısından da büyük şairlerin yetiştiği bir yer."Doğan, İlbey'in, 2020'de TYB'de düzenlenen "Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları" ödül değerlendirmesinde "Basın Fikir" dalında ödüle layık görüldüğünün altını çizdi.