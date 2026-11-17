Fayların bir kısmının Türkiye'den geçtiğini belirten Sözbilir, şunları kaydetti:

"Yarısı bizim tarafta, yarısı Suriye'de olan faylar var. Kilis'ten güneye doğru inen faylar var. Bunlar Ölü Deniz Fayı'nın segmentleri aslında. Ölü Deniz Fay zonu, Kahramanmaraş'tan başlayıp Kızıldeniz'e kadar uzanan yaklaşık 1000 kilometre uzunluğundaki bir fay. Bu fayların önemli bir bölümü 500 ila 2000 yıldır kırılmamış görünüyor. Dolayısıyla bizim için yakın gelecekte kırılma tehlikesi olan faylar hangileri bunları bilmek istiyoruz. Bu faylar son depremi ne zaman yaptı? Ne kadar vaktimiz var, tüm bunları öğrenmek istiyoruz. Türkiye ve Suriye arasındaki faylar bu şekilde ilk kez inceleniyor. Fayları bilimsel olarak tanımaya çalışıyoruz."

AFAD'ın belirleyeceği takvime göre yeniden bölgeye gideceklerini dile getiren Prof. Dr. Sözbilir, yerinde gözlem yaptıkları her fay üzerinde en az ikişer hendek yeri saptadıklarını ifade etti.

20-30 metre eninde ve 3-4 metre derinliğinde hendekler açacaklarını anlatan Sözbilir, "Fayın geçmişini göreceğiz, örnekler toplayacağız, onlar analize gidecek. Elde edeceğimiz verilere göre fayların eski depremlere ait kayıtlarını ortaya çıkaracağız. Tüm bunların ardından bölgedeki fayların Suriye ve Türkiye için ne kadar tehlike oluşturacağı belirlenmiş olacak." diye konuştu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör