Assos Kamp Alanları - En İyi, Deniz Kenarı Assos Çadır Kamp Yerleri Ve Çadır Kurulacak Yerler

Tarihte Troas ismiyle bilinen Assos, Ayvacık'ın Behramkale Köyünde yer alan, nadide güzellikte bir antik kenttir. Günü birlik ya da uzun soluklu tatil ve geziler için sıklıkla tercih edilen Assos'ta kamp tatili de yapmak isteyenler haylice fazladır. Bu yazımızda siz kıymetli okurlarımız için, Assos kamp alanları hakkında detayları ele aldık. İşte ayrıntılar…

Assos Kamp Alanları

Tarihi dokusu, turkuaz denizi, ormanları, butikleri ve yöresel lezzetleriyle ülkemizin ve dünyanın pek çok yerinden ziyaretçinin beğenisini kazanan Assos, kamp ve karavan tatili yapmak için oldukça uygun ve tercih edilen bölgelerden birisidir. Assos'ta bulunan kamp alanları ve çadır kurmaya müsait alanları şöyle sıralayabiliriz;

Assos Gargara Doğal Kamp Alanı

Zeytin ve incir ağaçlarından oluşan yemyeşil alanda yer alan Gargara Doğal Kamp Alanı sakin ve huzurlu bir kamp için aranan bütün özelliklere sahiptir, ayrıca karavan kampı kurmak isteyenler için de uygun alanları mevcuttur. Kampçılar için denize sıfır yerlerin de bulunduğu bu kamp alanı ücretlidir. Kamp alanı içinde WC, duş ve elektrik gibi birçok imkandan faydalanabilirsiniz.

Kadırga Koyu Kamp Alanı

Assos'un en güzel koylarından birisi olan Kadırga Koyu civarındaki bölgede bulunan karavan ve çadır kampına müsait alanlar mevcuttur. Denize sıfır kamp yapmak isteyenler için mutlaka listeye alınması gereken yerlerden birisi olan Kadırga Koyu Kamp Alanında hem ücretli hem de ücretsiz kamp yerleri mevcuttur. Kamp alanı içerisinde WC, su, duş gibi ihtiyaçları gidermek için uygun tesis yoktur, ancak kamp alanı yakınlarında bulunan pek çok özel işletme vardır.

Assos Kamp Alanı

Ayvacık ilçesinde yer alan Assos antik kentinin hemen merkezinde bulunan bu kamp alanı, Çanakkale il merkezine yaklaşık 1 saatlik mesafededir. Doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi yapıları ve denize sıfır olması kampçılar için ideal kamp alanlarından birisi olmuştur. Ücretsiz olarak çadır ve karavan kampı yapmanın mümkün olduğu Assos Kamp Alanında duş, su ve WC olanakları vardır.

Nil Camping

Çanakkale'nin en gözde kamp alanlarından birisi olan Nil Camping, Kaz Dağlarının eteklerinde konumlanmış Küçükkuyu-Assos yolu üzerinde yer alan bir kamp alanıdır. Zeytinliklerden oluşan bitki örtüsü ve denize sıfır konumuyla nu kamp alanı tatilcilerin gözde yerlerinden birisidir. Kamp alanında elektrik, su, market, internet, şezlong, duş gibi birçok imkan bulunmaktadır.