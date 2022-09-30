Haberler Yaşam Haberleri Assos Kamp Alanları - En İyi, Deniz Kenarı Assos Çadır Kamp Yerleri Ve Çadır Kurulacak Yerler
Giriş Tarihi: 30.9.2022 13:20 Son Güncelleme: 30.9.2022 13:20

Assos Kamp Alanları - En İyi, Deniz Kenarı Assos Çadır Kamp Yerleri Ve Çadır Kurulacak Yerler

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yer alan Assos, ülkemizin meşhur antik kentlerinden birisidir. Tarihi dokusu, turkuaz denizi ve zeytinlik bölgeleriyle oldukça hoş bir tatil için mutlaka gidilmesi gereken Assos’ta kamp tatili yapmak isteyenler, kamp öncesi Assos kamp alanları hakkında araştırmalar yapmaktadır. Peki, Assos kamp yerleri nerelerdir? Bu sorunun yanıtını ve daha fazlasını sizler için derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Assos Kamp Alanları - En İyi, Deniz Kenarı Assos Çadır Kamp Yerleri Ve Çadır Kurulacak Yerler

Tarihte Troas ismiyle bilinen Assos, Ayvacık'ın Behramkale Köyünde yer alan, nadide güzellikte bir antik kenttir. Günü birlik ya da uzun soluklu tatil ve geziler için sıklıkla tercih edilen Assos'ta kamp tatili de yapmak isteyenler haylice fazladır. Bu yazımızda siz kıymetli okurlarımız için, Assos kamp alanları hakkında detayları ele aldık. İşte ayrıntılar…

Assos Kamp Alanları

Tarihi dokusu, turkuaz denizi, ormanları, butikleri ve yöresel lezzetleriyle ülkemizin ve dünyanın pek çok yerinden ziyaretçinin beğenisini kazanan Assos, kamp ve karavan tatili yapmak için oldukça uygun ve tercih edilen bölgelerden birisidir. Assos'ta bulunan kamp alanları ve çadır kurmaya müsait alanları şöyle sıralayabiliriz;

Assos Gargara Doğal Kamp Alanı

Zeytin ve incir ağaçlarından oluşan yemyeşil alanda yer alan Gargara Doğal Kamp Alanı sakin ve huzurlu bir kamp için aranan bütün özelliklere sahiptir, ayrıca karavan kampı kurmak isteyenler için de uygun alanları mevcuttur. Kampçılar için denize sıfır yerlerin de bulunduğu bu kamp alanı ücretlidir. Kamp alanı içinde WC, duş ve elektrik gibi birçok imkandan faydalanabilirsiniz.

Kadırga Koyu Kamp Alanı

Assos'un en güzel koylarından birisi olan Kadırga Koyu civarındaki bölgede bulunan karavan ve çadır kampına müsait alanlar mevcuttur. Denize sıfır kamp yapmak isteyenler için mutlaka listeye alınması gereken yerlerden birisi olan Kadırga Koyu Kamp Alanında hem ücretli hem de ücretsiz kamp yerleri mevcuttur. Kamp alanı içerisinde WC, su, duş gibi ihtiyaçları gidermek için uygun tesis yoktur, ancak kamp alanı yakınlarında bulunan pek çok özel işletme vardır.

Assos Kamp Alanı

Ayvacık ilçesinde yer alan Assos antik kentinin hemen merkezinde bulunan bu kamp alanı, Çanakkale il merkezine yaklaşık 1 saatlik mesafededir. Doğal güzelliklerin yanı sıra tarihi yapıları ve denize sıfır olması kampçılar için ideal kamp alanlarından birisi olmuştur. Ücretsiz olarak çadır ve karavan kampı yapmanın mümkün olduğu Assos Kamp Alanında duş, su ve WC olanakları vardır.

Nil Camping

Çanakkale'nin en gözde kamp alanlarından birisi olan Nil Camping, Kaz Dağlarının eteklerinde konumlanmış Küçükkuyu-Assos yolu üzerinde yer alan bir kamp alanıdır. Zeytinliklerden oluşan bitki örtüsü ve denize sıfır konumuyla nu kamp alanı tatilcilerin gözde yerlerinden birisidir. Kamp alanında elektrik, su, market, internet, şezlong, duş gibi birçok imkan bulunmaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Son seçim anketi yayınlandı! İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti, MHP, HDP ve Zafer Partisi'nin oy oranı...
Son dakika | Meral Akşener'in tiyatro partneri Nurgül Sipahi'nin eşi konuştu: Karım yalan söylüyor
Son dakika: EYT son durum belli oldu! İşte hayata geçeceği tarih
SON DAKİKA: TOKİ başvurusu iptal olmaması için bu detaylara dikkat! Bakanlık milyonları ilgilendiren iki detayı açıkladı
Alman ekonomisinden çöküş sinyali! Kâbus senaryoları gerçek oluyor
Son dakika: Mersin'deki terörist CHP'nin 'Gazeteci' raporunda yer almıştı! Kılıçdaroğlu yanıt veremedi
Son dakika! Bakan Kasapoğlu duyurdu: Her ay 1800 lira...
SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü
Son dakika: Trabzon’da katliam gibi kaza: Bir aile yok oldu
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması: KPPS ön inceleme raporu bugün görüşülecek
ARKADAŞINA GÖNDER
Assos Kamp Alanları - En İyi, Deniz Kenarı Assos Çadır Kamp Yerleri Ve Çadır Kurulacak Yerler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA