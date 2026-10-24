Aston Villa - Manchester City maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Premier Lig

İngiltere Premier Lig 8. haftanın açılış mücadelesinde Aston Villa, kendi sahasında Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'yi ağırlıyor. İki güçlü ekibin Birmingham'daki taktik savaşında gözler saha içi kadro tercihlerine çevrilmiş durumda.
İngiltere Premier Lig 2026-2027 sezonunun 8. haftasında oynanacak Aston Villa - Manchester City karşılaşması, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü sahne alıyor. Birmingham'ın tarihi stadyumu Villa Park'ta oynanacak zorlu müsabakanın başlama saati Türkiye saati ile 14:30 olarak açıklandı. Hakemin başlama düdüğüyle birlikte dev rekabette heyecan tavan yapacak.
Unai Emery önderliğindeki Aston Villa, ev sahibi avantajını kullanarak taraftarı önünde tempolu ve baskılı bir oyun sergilemeyi hedefliyor.
Konuk ekip Manchester City ise yüksek topla oynama yüzdesi ve etkili hücum organizasyonlarıyla rakip kalede gol arayacak. İki stratejist teknik adamın saha kenarındaki hamleleri, 90 dakikanın kaderini doğrudan belirleyecek unsurların başında geliyor.