Aston Villa - Manchester City maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Premier Lig

ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2026-2027 sezonunun 8. haftasında oynanacak Aston Villa - Manchester City karşılaşması, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü sahne alıyor. Birmingham'ın tarihi stadyumu Villa Park'ta oynanacak zorlu müsabakanın başlama saati Türkiye saati ile 14:30 olarak açıklandı. Hakemin başlama düdüğüyle birlikte dev rekabette heyecan tavan yapacak.