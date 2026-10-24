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Giriş Tarihi: 24.10.2026 13:55

Aston Villa - Manchester City maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in dev mücadelesinde Aston Villa ile Manchester City, Villa Park'ta kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu Aston Villa - Manchester City maçı canlı yayın kanalı, başlama saati ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren dev karşılaşmanın tüm detayları yayında.

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Aston Villa - Manchester City maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Premier Lig
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İngiltere Premier Lig 8. haftanın açılış mücadelesinde Aston Villa, kendi sahasında Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'yi ağırlıyor. İki güçlü ekibin Birmingham'daki taktik savaşında gözler saha içi kadro tercihlerine çevrilmiş durumda.

ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

İngiltere Premier Lig 2026-2027 sezonunun 8. haftasında oynanacak Aston Villa - Manchester City karşılaşması, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü sahne alıyor. Birmingham'ın tarihi stadyumu Villa Park'ta oynanacak zorlu müsabakanın başlama saati Türkiye saati ile 14:30 olarak açıklandı. Hakemin başlama düdüğüyle birlikte dev rekabette heyecan tavan yapacak.

ASTON VİLLA - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği Aston Villa - Manchester City karşılaşması, Türkiye'de beIN Sports 3 ekranlarından naklen ve canlı olarak yayınlanacak.

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VİLLA PARK'TA ZİRVE YARIŞI VE TAKTİK SAVAŞI

Unai Emery önderliğindeki Aston Villa, ev sahibi avantajını kullanarak taraftarı önünde tempolu ve baskılı bir oyun sergilemeyi hedefliyor.

Konuk ekip Manchester City ise yüksek topla oynama yüzdesi ve etkili hücum organizasyonlarıyla rakip kalede gol arayacak. İki stratejist teknik adamın saha kenarındaki hamleleri, 90 dakikanın kaderini doğrudan belirleyecek unsurların başında geliyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Aston Villa - Manchester City maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Premier Lig
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