Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak

- 16 Kasım Mars - Jüpiter Aslan Kavuşumu

Ayın en güçlü ve nadir kombinasyonlarından biridir. Aslan burcundaki bu dev kavuşum; devasa bir cesaret, özgüven ve risk alma dürtüsü getirir.

• Etkisi: Girişimcilik ruhu tavan yapar. Liderlik sergilemek, zam istemek, sahneye çıkmak ve büyük projelere başlamak için mükemmel bir kozmik rüzgardır. Ancak 18-19 Kasım civarında Güneş'in bu ikiliye yapacağı sert açılar; aşırı kibir, otorite çatışmaları ve trafikte sabırsızlığa yol açabilir, dikkat edilmelidir.

• En Çok Etkilenenler: Aslan, Koç, Yay (Bu burçlara parayla ve şansla ilgili büyük kapılar açabilir).