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Giriş Tarihi: 30.10.2026 23:11 Son Güncelleme: 30.10.2026 23:13

Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak

Ekim ayından beri ilişkileri altüst eden, parayı tıkayan ve iletişimi kilitleyen çifte retro dalgası nihayet bitiyor. Venüs ve Merkür'ün aynı anda düz harekete geçmesiyle burçları bekleyen büyük rahatlamanın tarihi belli oldu. İşte, gün gün kasım ayındaki gökyüzü hareketleri ve hayatınızın tamamen değişeceği o döneme dair tüm detaylar...

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Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak
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Gökyüzündeki büyük hesaplaşma tamamlandı; Akrep ve Terazi burçlarındaki o ağır enerji dağılıyor. Kasım ayının ikinci yarısında Merkür ve Venüs retrosunun prangalarından kurtulurken, gökyüzü bu kez büyük bir hareketliliğe sahne oluyor. İşte burçları derinden etkileyecek o gök olayları…

Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak

RETROLAR BİTİYOR!

Kasım ayının ilk yarısında gökyüzündeki o yoğun, yorucu ve tıkanıklıklarla dolu dönem nihayet geride kalıyor. Ekim ayından beri hem Merkür'ün hem de Venüs'ün aynı anda geri harekette olması; ikili ilişkilerde, finansal konularda ve iletişimde büyük tıkanıklıklara, kafa karışıklıklarına ve geçmişe dair hesaplaşmalara yol açmıştı.

Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak

13 Kasım'da Merkür retrosunun, 14 Kasım'da ise Venüs retrosunun peş peşe sona ermesiyle, özellikle Akrep ve Terazi burçlarında yaşanan bu krizler yerini daha dengeli, huzurlu ve ileriye dönük kararlara bırakacak.

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Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak

Çifte Retronun Bitişinin Genel Etkileri

• İlişkilerde Denge ve Netlik: Venüs retrosu sürecinde eski sevgililerin dönmesi, kafa karışıklıkları veya mevcut ilişkilerdeki adaletsizlikler masaya yatırılmıştı. 14 Kasım sonrasında ilişkilerin kaderi netleşir; sorunlu ortaklıklar ve ilişkiler biter, sağlam olanlar ise güçlenerek yoluna devam eder.

Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak

• İletişimde ve Kararlarda Rahatlama: Merkür retrosunun 13 Kasım'da bitmesiyle birlikte haftalardır yaşanan yanlış anlaşılmalar, siber aksaklıklar, imza ve sözleşmelerdeki ertelemeler son bulur. Akıl tutulması biter, zihinler netleşir ve ertelenen seyahat veya ticari planlar hız kazanır.

Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak

• Finansal Rahatlama: Para trafiğindeki gecikmeler, beklenmedik borçlar ve maddi tıkanıklıklar çözülmeye başlar. Ertelenen ödemeler tahsil edilebilir, bloke olmuş ticari süreçler açılır.

Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak

• Güzellik ve Estetik: Retro döneminde yapılması hiç tavsiye edilmeyen radikal imaj değişiklikleri, saç kesimleri, stil yenileme veya estetik operasyonlar için güvenli ve verimli dönem başlar.

Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak

Burçlara Göre Öne Çıkan Rahatlama Alanları

• Koç & Yengeç: Ortaklaşa ödemeler, borçlar, krediler, ticari sözleşmeler ve geçmişten gelen duygusal yükler konusunda netleşme yaşanır.

Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak

• Boğa & Akrep: Doğrudan evlilik, ikili ilişkiler, ortaklıklar, önemli kararlar ve tamamen kendi kişisel hedefleriyle ilgili konularda yaşadıkları krizler ile iletişim kazaları sona erer, önleri açılır.

Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak

• İkizler & Yay: Günlük rutinler, iş ortamındaki ilişkiler, imza gerektiren süreçler, sağlık alanındaki belirsizlikler ve geçmişten gelen içsel korkular geride kalır.

Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak

• Aslan & Kova: Sosyal çevre ilişkileri, kariyer hayatındaki dengesizlikler, iş anlaşmaları, motivasyon düşüklükleri ve onaylanma ihtiyacı duyulan konular şifalanır.

Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak

• Başak & Balık: Maddi kaynakların yönetimi, finansal fırsatlar, gecikmiş ödemeler ve geleceğe yönelik planlardaki belirsizlikler yerini istikrara bırakır.

Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak

• Terazi: Yönetici gezegenleri Venüs kendi burçlarında düz harekete geçeceği için özgüvenleri yerine gelir, kendilerini çok daha çekici, dengeli, net ifade edebilen ve şanslı hissetmeye başlarlar.

Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak

KASIM AYINDA BURÇLAR DERİN BİR NEFES ALACAK!

Bu ay burçları bekleyen gelişmeler bundan ibaret değil, 2026 Kasım ayı gökyüzü takvimi oldukça hareketli. Ayın ilk yarısındaki retro ağırlıklı durağanlık, ikinci yarıda yerini büyük bir ivmeye, cesur girişimlere ve iletişim patlamalarına bırakıyor.

İşte kasım ayında yaşanacak gök olayları ve bunların burçlar üzerindeki temel etkileri:

Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak

- 9 Kasım Akrep Yeniayı

Akrep burcundaki bu Yeniay; derin dönüşümleri, ortaklaşa paraları, borçları ve kriz yönetimini tetikliyor.

• Etkisi: Gizli kalmış sırlar, finansal anlaşmalar ve ortaklıklar masaya yatırılır. Güven tazelemek veya kangren olmuş bağları koparmak için radikal kararlar alınabilir.

• En Çok Etkilenenler: Akrep, Boğa, Aslan, Kova.

Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak

- 13 Kasım Merkür Retrosunun Bitişi

Akrep burcundaki Merkür retrosunun sona ermesiyle, ekim ayının sonundan beri yaşanan yanlış anlaşılmalar, siber aksaklıklar ve ertelenen imza süreçleri nihayet son buluyor.

• Etkisi: Seyahat planları, sözleşmeler ve tıkanan mesajlaşmalar hız kazanır. Akıl tutulması biter, kararlar netleşir.

• En Çok Etkilenenler: İkizler, Başak, Akrep.

Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak

- 16 Kasım Mars - Jüpiter Aslan Kavuşumu

Ayın en güçlü ve nadir kombinasyonlarından biridir. Aslan burcundaki bu dev kavuşum; devasa bir cesaret, özgüven ve risk alma dürtüsü getirir.

• Etkisi: Girişimcilik ruhu tavan yapar. Liderlik sergilemek, zam istemek, sahneye çıkmak ve büyük projelere başlamak için mükemmel bir kozmik rüzgardır. Ancak 18-19 Kasım civarında Güneş'in bu ikiliye yapacağı sert açılar; aşırı kibir, otorite çatışmaları ve trafikte sabırsızlığa yol açabilir, dikkat edilmelidir.

• En Çok Etkilenenler: Aslan, Koç, Yay (Bu burçlara parayla ve şansla ilgili büyük kapılar açabilir).

Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak

- 22 Kasım Güneş'in Yay Burcuna Geçişi

Akrep sezonunun o ağır ve şüpheci enerjisi dağılır; kolektif olarak daha iyimser, neşeli ve vizyoner bir döneme geçiş yapılır.

• Etkisi: Yabancı ülkeler, eğitim, seyahat, felsefe ve hukuki konular ön plana çıkar. Geleceğe umutla bakma isteği artar.

• En Çok Etkilenenler: Yay, İkizler, Başak, Balık.

Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak

- 24 Kasım İkizler Dolunayı

Uranüs gezegeninin de işin içinde olduğu bu Dolunay, ani ve beklenmedik bilgi akışlarını beraberinde getirir.

• Etkisi: "Bunu hiç beklemiyordum" dedirtecek türden şok edici haberler, aniden netleşen ticari anlaşmalar veya akrabalarla ilgili durumlar yaşanabilir. Zihinsel bir aydınlanma ve net bir yol ayrımı sunar.

• En Çok Etkilenenler: İkizler, Yay, Başak, Balık.

Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak

- 26 Kasım Mars'ın Başak Burcuna Geçişi

Aslan'daki o şovmen ve iddialı enerji, yerini titiz, planlı ve organize bir çalışma temposuna bırakır.

• Etkisi: Kafadaki büyük fikirleri hayata geçirmek için gereken planlama gücü bulunur. Detay gerektiren işler, sağlık rutinleri ve günlük düzeni oturtmak kolaylaşır.

• En Çok Etkilenenler: Başak, Balık, İkizler, Yay.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Astrologlar gün gün açıkladı: Retro bitiyor, gökyüzü hareketleniyor! O tarihten sonra resmen önünüz açılacak
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