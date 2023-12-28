Haberler Yaşam Haberleri Astroloji 7. Ev Hesaplama - Doğum Haritasında 7. Ev Nerede, Nasıl Bulunur ?
Giriş Tarihi: 28.12.2023 16:22 Son Güncelleme: 28.12.2023 16:22

Astroloji 7. Ev Hesaplama - Doğum Haritasında 7. Ev Nerede, Nasıl Bulunur ?

Astrolojide 12 burç vardır. Yine de astroloji burçlarla sınırlı değildir. Astroloji, yeryüzündeki her bireyin kendi doğum esnasında çizilen ve gökteki yıldızların yerleşimlerini gösteren bir doğum haritasına da sahiptir. Bu doğum haritası üzerinde 12 burca ait olan 12 farklı ev yerleşimi bulunur. Bu evlerden biri de 7. ev olarak bilinir. Astroloji 7. ev hesaplama, doğum haritasında 7. ev nerede, nasıl bulunur gibi soruların yanıtı da geleceği etkilediği için önemlidir.

Astroloji 7. Ev Hesaplama - Doğum Haritasında 7. Ev Nerede, Nasıl Bulunur ?

Doğum haritasında yer alan 12 ev yerleşimi, yıldızlardan etkilenerek onlara açı yapar. Bu evler, gökyüzünde doğum anında bulunan gezegenlere göre konumlanmıştır. Her ev ve her evde yer alan gezegen, farklı konuları temsil eder. 7. ev de bu nedenle önemlidir. Astroloji 7. ev hesaplama, doğum haritasında 7. ev nerede, nasıl bulunur gibi soruları yanıtlayarak hayat ve gelecek hakkında bazı sorulara yanıt verilebilir.

Astrolojide 7. Ev Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kişinin doğum haritasında yer alan evlerden biri 7. evdir. 7. ev astroloji alanında Venüs tarafından yönetilir ve bu evin doğal doğal burcu Terazidir. Terazi burcunun ve Venüs'ün izlerini taşıyan 7. ev; sanat, evlilik, uyum, güzellik, iletişim gibi her türlü konuyu içerisinde barındırır. Kişinin doğum haritasına bakılarak 7. ev hesaplaması yapılabilir. Doğum tarihi ve doğum saati bilindiğinde doğum haritası hesaplama uygulamalarından ya da doğum haritası bakan profesyonel kişiler tarafından 7. ev hesaplaması yapılabilir.

Doğum Haritasında 7. Ev Nerededir?

7. ev, doğum haritasının dışarıya açılan kapısı olarak nitelendirilir. Birinci ev yükseleninin ise tam karşısında yerini alır. Kısaca yaşamı değiştiren ortaklıkları temsil eder.

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Astroloji 7. Ev Hesaplama - Doğum Haritasında 7. Ev Nerede, Nasıl Bulunur ?
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