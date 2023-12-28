Doğum haritasında yer alan 12 ev yerleşimi, yıldızlardan etkilenerek onlara açı yapar. Bu evler, gökyüzünde doğum anında bulunan gezegenlere göre konumlanmıştır. Her ev ve her evde yer alan gezegen, farklı konuları temsil eder. 7. ev de bu nedenle önemlidir. Astroloji 7. ev hesaplama, doğum haritasında 7. ev nerede, nasıl bulunur gibi soruları yanıtlayarak hayat ve gelecek hakkında bazı sorulara yanıt verilebilir.

Astrolojide 7. Ev Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kişinin doğum haritasında yer alan evlerden biri 7. evdir. 7. ev astroloji alanında Venüs tarafından yönetilir ve bu evin doğal doğal burcu Terazidir. Terazi burcunun ve Venüs'ün izlerini taşıyan 7. ev; sanat, evlilik, uyum, güzellik, iletişim gibi her türlü konuyu içerisinde barındırır. Kişinin doğum haritasına bakılarak 7. ev hesaplaması yapılabilir. Doğum tarihi ve doğum saati bilindiğinde doğum haritası hesaplama uygulamalarından ya da doğum haritası bakan profesyonel kişiler tarafından 7. ev hesaplaması yapılabilir.

Doğum Haritasında 7. Ev Nerededir?

7. ev, doğum haritasının dışarıya açılan kapısı olarak nitelendirilir. Birinci ev yükseleninin ise tam karşısında yerini alır. Kısaca yaşamı değiştiren ortaklıkları temsil eder.