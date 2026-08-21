Astronot Alper Gezeravcı, Amasya’daki yeni görevine başladı

Amasya Valiliği önünde Vali Önder Bakan tarafından karşılanan Gezeravcı, daha sonra Amasya Valiliği Şeref Defterini imzaladı.

VALİ ÖNDER BAKAN: "HAVA KUVVETLERİMİZ DAHA DA GÜÇLENDİ"

Ziyaret esnasında bir açıklama yapan Amasya Valisi Önder Bakan, Alper Gezeravcı'nın Merzifon'daki görevinin şehir ve ülke için büyük bir gurur olduğunu şu sözlerle belirtti: "Alper paşamız bizim Merzifon Ana Jet Üssü'müze atandı. Kendisi ülkemizin gururu olarak uzaya çıkan ilk astronot olarak kayıtlara geçti. Hava açılarımızın daha da etkili olduğu bir alana geldi. Ben kendilerine görevlerinden dolayı üstün başarılar diliyorum."

"HEM KUZEYİN BEKASI HEM UZAY ÇALIŞMALARI SÜRECEK"

Milli Uzay Misyonu'nun ardından askeri görevine tuğgeneral rütbesiyle Merzifon'da devam eden Alper Gezeravcı ise, devletin çizdiği hedefler doğrultusunda çift yönlü bir çalışma yürüteceklerini vurguladı. 4 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle atandığını hatırlatan Gezeravcı, şunları kaydetti: "Malumunuz olduğu devletimizin iradesiyle icra ettiğimiz milli uzay programımızın 10 hedefinden bir tanesi Türk Astronot ve Bilim misyonunu tamamlamamızın ardından bugüne kadar geçen süre içerisinde yoğun olarak kalan 10 hedefin içerisinde yer alan bir diğer hedef insan kaynağının yetiştirilmesi ve uzay farkındalığı yönünde. Bugüne kadar 29 ay içerisinde 293 şehir değişimi ile 768 program icra edildi.

4 Ağustos 2026 tarihinde resmi gazetede açıklanan Cumhurbaşkanlığı kararnamemiz neticesinde terfi işleminin ardından Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan atamalar sonucunda Merzifon'da bulunan 5. Ana Jet üssüne atandım. Bundan sonra da devletimizin bizim önümüze koymuş olduğu hedefler doğrultusunda faaliyetlerimize, ülkemizin kuzeyinde beka için yapılması gereken bütün işlemleri büyük bir kararlılıkla takip ediyoruz. Eş zamanlı olarak devletimizin bize tebliğ ettiği her görevi bir eşgüdüm içerisinde ve uyum içerisinde yürütmeye devam edeceğiz."

Ziyaret, karşılıklı başarı dileklerinin ardından basına kapalı olarak devam etti.