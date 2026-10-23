Astsubay cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! "Ölünce sevemezsem seni..."

Korkunç olay, 22 Ekim Perşembe günü sabah saat 08.00 sıralarında Çiğli ilçesi Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Ailevi sebeplerden dolayı sorun yaşadığı kendisi gibi emekli astsubay emekli astsubay Ali Aytekin Güvenç'i (62) yanına giden Bilgetekin Güvenç (65) öfkesine yenilerek beylik tabancasını ateşledi. Bilgetekin Güvenç, silahıyla kardeşini sokak ortasında vurarak öldürdü. Bilgetekin Güvenç (65) cinayetten olay yerinde sigara yaktı. Bilgetekin Güvenç, "Allah rahmet eylesin. O da kurtuldu, ben de kurtuldum" dedi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra şüpheli Bilgetekin Güvenç'i suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

MANİDAR SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Aytekin'in Güvenç'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gelinlerini suçlayıp, "Hani bir şarkısı vardı Kıraç'ın. Ölünce sevemezsem seni" yazması dikkat çekti. Aytekin Güvenç bu paylaşımı yaptıktan 1 saat sonra ağabeyi tarafından öldürüldü.

İKİ ELTİYE SESLENİYORUM

Aytekin Güvenç'in sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Ali Aytekin Güvenç'in yakın çok yakın akrabalarına ithafken derim ki, akıllı olun. Sizin ne gücünüz ne aklınız bana yetmez, yormayın beni. Üzerim sizi. Akılsız fesat, fitne yuvası iki eltiye sesleniyorum. Sağlıklı kalmak istiyorsanız ikide bir Mert, Bilgetekin'i doldurup üstüme yollamayın. Onlar masum, asıl düşman, karaktersiz alçak sizsiniz. Uyanın Bilge'yi buraya doldurup yollamışsınız. Çocuk o daha ben affettim onu" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör