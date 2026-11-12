Astsubay kocaya ölümcül darbe

Konya
'da bir ilkokulda öğretmenlik yapan 52 yaşındaki Gamze T., kavga ettiği astsubay eşi 48 yaşındaki Alper T.'yi sırtından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Alper T.'nin ciğerinin söndüğü ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüpheli Gamze T. ise gözaltına alındı.
Olay, merkez Selçuklu
ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İlkokulda öğretmen olarak görev yapan Gamze T. ile astsubay eşi Alper T. arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gamze T. 23 yıldır evli olduğu eşini sırtından bıçakladı. Alper T. kanlar içerisinde yere yığılırken eşinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Alper T'nin akciğerinde sönme olduğu ve hayati tehlike verildiği öğrenildi. Olay yerinde gözaltına alınan Gamze T. ise ifadesinde evlilikleri boyunca sürekli kavga ettiklerini, olaydan önce yine aralarında kavga çıktığını, bunun üzerine eşini bıçakla yaraladığını söylediği öğrenildi. Gamze T'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.