Aşure Günü faziletleri: Aşure yapmanın sevabı nedir?

Aşure Gününün fazileti günün anlam ve önemi dolasıyla merak ediliyor. Muharrem ayının 10. günü ise 'Aşure günü' ne denk gelir. Bu ayının faziletlerini yaşamak isteyen vatandaşlar aşure gününde bol bol ibadet edip, namaz kılmak ve oruç tutmak istiyor. Oruç ibadeti ve aşure ikramlarıyla kıymetlenen Aşure Günü faziletleri nelerdir? Aşure yapmanın sevabı nedir?
Adem aleyhisselamın tövbesinin kabul olması, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Yunus Peygamberin balığın karnından çıkması, İbrahim aleyhisselamın Nemrudun ateşinde yanmaması, İdris aleyhisselamın diri olarak göğe çıkarılması, Yakub aleyhisselamın, oğlu Yusuf aleyhisselama kavuşması ve gözlerindeki perdenin kalkması, Yusuf aleyhisselamın kuyudan çıkması, Hazreti Eyüb'ün hastalıktan kurtulması, Musa aleyhisselamın Kızıldeniz'den geçip, Firavun'un boğulması ve İsa aleyhisselamın öldürülmekten kurtulup göğe çıkarılması Aşure gününde gerçekleşmiştir. Bu nedenle Müslümanlar açısından Aşure günü çok önemlidir.
Nuh "aleyhisselam" gemide aşure tatlısı pişirdiği için müslümanların Muharremin onuncu günü aşure pişirmesi ibadet olmaz. Muhammed "aleyhisselam" ve Eshab-ı kiram "radıyallahü anhüm ecma'in" böyle yapmadı. Bugün aşure pişirmeyi ibadet sanmak, bidattir, günahtır.
Muhammed aleyhisselamın yaptığı veya emrettiği şeyleri yapmak ibadet olur. Din kitaplarının yazmadığı, Ehl-i sünnet alimlerinin bildirmediği şeyleri yapmak, sevap olmaz. Günah olur. O gün, herhangi bir tatlı yapmak, tanıdıklara ziyafet, fakirlere sadaka vermek sünnettir, ibadettir
Âşura Gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugünde Cenâb-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kudsiyetini arttırmıştır. Bu günlerde oruç tutmak çok faziletlidir.
Hüseyin bin Ali ve beraberindeki 72 kişi hicri 61'de Muharrem'in onuncu gününde (10 Ekim, 680) Kerbelâ'da Yezid'in ordusunca katledilmiştir. Bunun dışında Aşure Günü'nde gerçekleştiğine inanılan dini açıdan önemli bazı rivayetler bulunmaktadır.
Bunlar; Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, İbrahim'in ateşte yanmaması, Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması, Yunus'un balığın karnından çıkması, İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesidir. Bu olaylar saygın hadis Kitaplarının hemen hepsinde geçmektedir.