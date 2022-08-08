Aşure Günü faziletleri: Aşure yapmanın sevabı nedir?

AŞURE GÜNÜ'NÜN FAZİLETİ

Adem aleyhisselamın tövbesinin kabul olması, Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Yunus Peygamberin balığın karnından çıkması, İbrahim aleyhisselamın Nemrudun ateşinde yanmaması, İdris aleyhisselamın diri olarak göğe çıkarılması, Yakub aleyhisselamın, oğlu Yusuf aleyhisselama kavuşması ve gözlerindeki perdenin kalkması, Yusuf aleyhisselamın kuyudan çıkması, Hazreti Eyüb'ün hastalıktan kurtulması, Musa aleyhisselamın Kızıldeniz'den geçip, Firavun'un boğulması ve İsa aleyhisselamın öldürülmekten kurtulup göğe çıkarılması Aşure gününde gerçekleşmiştir. Bu nedenle Müslümanlar açısından Aşure günü çok önemlidir.

Nuh "aleyhisselam" gemide aşure tatlısı pişirdiği için müslümanların Muharremin onuncu günü aşure pişirmesi ibadet olmaz. Muhammed "aleyhisselam" ve Eshab-ı kiram "radıyallahü anhüm ecma'in" böyle yapmadı. Bugün aşure pişirmeyi ibadet sanmak, bidattir, günahtır.

Muhammed aleyhisselamın yaptığı veya emrettiği şeyleri yapmak ibadet olur. Din kitaplarının yazmadığı, Ehl-i sünnet alimlerinin bildirmediği şeyleri yapmak, sevap olmaz. Günah olur. O gün, herhangi bir tatlı yapmak, tanıdıklara ziyafet, fakirlere sadaka vermek sünnettir, ibadettir

AŞURE YAPMAK SEVAP MI?

Âşura Gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugünde Cenâb-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kudsiyetini arttırmıştır. Bu günlerde oruç tutmak çok faziletlidir.