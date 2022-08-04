İbadet, namaz ve dualarla geçirilen Muharrem ayı içerisine Aşure Günü de giriyor. Hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. Hicri takvime göre yılbaşı kabul edilen bu ay içinde pek çok olay yaşanmıştır. Bu nedenle ibadetlerle geçirilen Muharrem ayının onuncu günü Aşure günü olarak kabul edilir. Peki Aşure Günü ne zaman? 2022 Diyanet takvimi ile Aşure Günü hangi güne denk geliyor?