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Giriş Tarihi: 4.8.2022 16:48

Aşure Günü ne zaman? 2022 Diyanet takvimi ile Aşure Günü hangi güne denk geliyor?

İslamiyette Muharrem ayının başlangıcıyla birlikte akla ilk gelen Aşure Günü ne zaman sorusunun yanıtı oluyor. Şifalı ve bir o kadar da lezzetli bir yiyecek olan aşure yapımına Muharrem ayının onuncu gününde başlanıyor. Bu kapsamda Aşure Günü hangi güne denk geliyor sorusu da gündeme geliyor. Muharrem ayı bu sene 30 Temmuz tarihinde başladı. Peki Aşure Günü ne zaman? 2022 Diyanet takvimi ile Aşure Günü hangi güne denk geliyor?

Aşure Günü ne zaman? 2022 Diyanet takvimi ile Aşure Günü hangi güne denk geliyor?

İbadet, namaz ve dualarla geçirilen Muharrem ayı içerisine Aşure Günü de giriyor. Hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. Hicri takvime göre yılbaşı kabul edilen bu ay içinde pek çok olay yaşanmıştır. Bu nedenle ibadetlerle geçirilen Muharrem ayının onuncu günü Aşure günü olarak kabul edilir. Peki Aşure Günü ne zaman? 2022 Diyanet takvimi ile Aşure Günü hangi güne denk geliyor?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür. Haliyle 2022 yılındaki Aşure günü 8 Ağustos Pazartesi 2022 günüdür. Yani bu yıl içerisindeki Aşure günü 8 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir.

AŞURE GÜNÜNE KAÇ GÜN KALDI?

Aşure günü haftaya 8 Ağustos Pazartesi günü olacak. Haliyle aşure gününe 3 gün kalmıştır.

MUHARREM AYINDA NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR?

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.

Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).

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Aşure Günü ne zaman? 2022 Diyanet takvimi ile Aşure Günü hangi güne denk geliyor?
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