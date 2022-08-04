İbadet, namaz ve dualarla geçirilen Muharrem ayı içerisine Aşure Günü de giriyor. Hicrî takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. Hicri takvime göre yılbaşı kabul edilen bu ay içinde pek çok olay yaşanmıştır. Bu nedenle ibadetlerle geçirilen Muharrem ayının onuncu günü Aşure günü olarak kabul edilir. Peki Aşure Günü ne zaman? 2022 Diyanet takvimi ile Aşure Günü hangi güne denk geliyor?
Aşure günü Muharrem ayının 10. günüdür. Haliyle 2022 yılındaki Aşure günü 8 Ağustos Pazartesi 2022 günüdür. Yani bu yıl içerisindeki Aşure günü 8 Ağustos Pazartesi gününe denk gelmektedir.
Aşure günü haftaya 8 Ağustos Pazartesi günü olacak. Haliyle aşure gününe 3 gün kalmıştır.
Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak ise, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15'inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11'inci günlerinde oruç tutulabilir.
Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).