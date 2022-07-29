Aşure tarifi ve malzemeleri: Muharrem ayı için en güzel aşure nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

AŞURE NASIL YAPILIR?

Öncelikle aşure malzemelerinde özellikle dikkat etmeniz gereken noktalar var. Eğer aşure yapımına karar verdiyseniz aşure malzemelerinde kullanılacak ürünlerin bazılarının bir gece önceden ıslatılmış olması gerekir.

Aşurelik buğdayı, nohudu ve fasulyeyi bir gece önceden ıslatarak aşure yapacağınız gün hazır hale getirmiş olmalısınız. Bu tarifte dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da aşure tarifinde bahsettiğimiz 1 su bardağı ölçüsü, klasik olarak evlerde kullanılan 200 ml'lik su bardağına denk gelmektedir.

Bir gece önceden ıslatılan aşurelik buğday, fasulye ve nohudu süzünüz. Daha sonra aşurelik buğdayı düdüklü tencereye alın.

Düdüklüye koyulan aşurelik buğdaya 2 litre su ekleyip kaynatalım. Düdüklü tencerenin düdüğü öttükten sonra 25 dakika daha pişirmeye devam edin ve aşurelik buğdayınız piştikten sonra pişme suyu ile birlikte büyük bir tencereye alın.

Kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru inciri küçük küçük doğrayın ve 30 dakika suyun içinde bekletin.

Büyük bir tencereye aldığınız aşurelik buğdayınızın altını kısık ateşte açın ve orada pişirmeye devam edin.

Boşta kalan düdüklüye bir gece önceden ısladığınız fasulye ve nohudu alın ve üzerine 2 litre su ekleyip kaynatın. Düdük ötmeye başladıktan sonra 30 dakika daha pişirin ve süre tamamlandığında suyu ile beraber aşurelik buğdayın olduğu tencereye ekleyin.

Nohut ve fasulyeniz pişerken portakalınızı sıkın ve kabuklarını ufak halde doğrayarak kabukları da yarım saat boyunca başka bir tencere haşlayın.