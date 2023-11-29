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Giriş Tarihi: 29.11.2023 14:27 Son Güncelleme: 29.11.2023 14:52

Ata, Ankara’da İzmir esnafının sesi oldu…

Şiddetli yağışlar ve denizin taşması ile zarar gören İzmirli esnafa, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata’dan müjdeli haberler geldi. Ankara’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’le bir araya gelen Ata, İzmirli esnaf sanatkarların mağduriyetlerini ve beklentilerini aktardı. Ankara’dan müjde ile dönen Ata: “Sayın Bakan’dan zarar gören esnafımızın mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışma başlatılacağının sözünü aldık” dedi.

ERTAN GÜRCANER
Ata, Ankara’da İzmir esnafının sesi oldu…

TESK'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla düzenlenen Meslek Eğitimini Geliştirme Kurulu Toplantısı'nda konuşan İESOB Başkanı Yalçın Ata, Işıkhan'a ve TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'e kıyı şeritlerindeki ilçelerde faaliyet gösteren esnafın durumunu anlattı.

İŞLETMELER ÇOK ZOR DURUMDA KALDI

Konuşmasında, Konak, Alsancak, Kordon boyu, Karşıyaka, Bostanlı başta olmak üzere denize yakın faaliyet gösteren işletmelerin çok zor durumda kaldığını ifade eden Ata sözlerini şöyle sürdürdü: "Yağışla gelen fırtına ve deniz taşması tsunami etkisi yarattı. Deniz taşarak kıyı şeridine yakın işyerlerinde su baskınlarına ve maddi zararlara neden oldu. Stoklarında, işyerlerindeki ürünleri, imalat hammaddeleri ve araçları zarar gören esnaf sanatkarlar, bir süre kendilerini toparlayamayacak duruma düştü.' dedi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ ZARARIN BÜYÜMESİNE NEDEN OLDU

Afet sonrası yaşanan elektrik kesintilerinin de sıkıntı yarattığına değinen Başkan Ata, 'Elektriği olmayan işletmeler temizliklerini yeterince yapamadı, ürünlerinin bozulmasını engelleyemedi. Pek çok işletmenin ürün stokları ve imalat hammaddeleri büyük zarar görmüş ve kullanılamayacak durumda. Esnaf büyük maddi ziyana uğramış. Halen daha faaliyetlerini sürdüremeyen, müşteri kabul edemeyen işletmelerimiz bulunuyor' şeklinde konuştu.

TALEPLERİ İLETTİ

İESOB yöneticilerinin zarar gören bölgeleri ziyaret ederek durum tespiti yaptıklarını hatırlatan Ata, 'Üyelerimizin durumunu rapor haline getirerek merkezi ve yerel yönetimlere sunacağız. Yerel yönetimlerin taleplerimize duyarsız kalmayacağına inanıyoruz. Hükümetten de vergi, Bağ-Kur ve SSK prim ödemeleri ve kredi taksitlerinin ötelenmesi konusunda destek bekliyoruz. Bu konuda yapılacak bir düzenleme büyük mağduriyet yaşayan esnaf sanatkarları bir nebze olsun rahatlatacaktır' diye konuştu.

BAKAN IŞIKHAN: "ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ"

Başkan Yalçın Ata'yı dikkatle dinleyen Bakan Işıkhan ise, İESOB'nin hazırlayacağı raporu inceleyeceğini ve ilgili mercilerle istişarelerde bulunacağını belirtti. Işıkhan, ülke genelinde hava şartlarından doğan afetler nedeniyle mağdur durumda kalan esnaf sanatkarlar için bir çalışma yapacaklarını ifade etti.

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Ata, Ankara’da İzmir esnafının sesi oldu…
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