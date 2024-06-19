Ataşehir Belediyesi’ne ait çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti!

Olay, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Mansur Sokak ile Uslu Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Ataşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonu, Mansur Sokak'tan Uslu Caddesi'ne çıktığı sırada Y.G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın kamyonun altında kaldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Y.G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri bölgede uzun süre inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında Y.G'nin cenazesi cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Çöp kamyonu ise otoparka çekildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.