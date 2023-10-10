Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir’de 2 katlı bina alev alev yandı
Giriş Tarihi: 10.10.2023 03:43 Son Güncelleme: 10.10.2023 03:49

Ataşehir’de 2 katlı bina alev alev yandı

Ataşehir’de iddiaya göre iki katlı binada sobadan çıkan kıvılcımlar yangına yol açtı. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, söndürme çalışmaları sırasında çevredekiler de seferber oldu. Bir ara itfaiyenin hortumla sıktığı suyun camdan içeri girmediğini görenler, taşlarla camı kırarak itfaiyeye yardımcı oldu

DHA
Ataşehir’de 2 katlı bina alev alev yandı

Yangın, saat 22.30 sıraları Yenisahra Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki iki katlı binada çıktı. İddiaya göre sobadan çıkan kıvılcımlar daireyi kısa sürede sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan daireye müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında çevrede oturanlar da seferber oldu. Bir ara itfaiyenin sıktığı suların kapalı camdan içeri girmediğini görenler, yerden aldıkları taşla camları kırdı. İtfaiye ekipleri kırılan camlardan içeriye su sıkarak yangını tamamen söndürdü.

Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Ataşehir’de 2 katlı bina alev alev yandı
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