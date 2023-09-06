Ataşehir’de 6 hasar gördüğü yangında milyonlarca TL zarar

Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde spor salonunda başlayıp 5 binaya daha sıçrayan yangında binalar kullanılmaz hale geldi. Yangın sonucunda toplam 6 binada milyonlarca liralık zarar oluştu. Ataşehir Barbaros Mahallesi Zaloğlu Caddesi üzerinde bulunan bir spor salonunda iddiaya göre elektrik kaynaklı çıkan yangın kısa sürede çevredeki binalara sıçradı.

TOPLAM 6 BİNA ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın spor salonu dışında 5 binaya daha sıçradı. Yaklaşık 3saatte söndürülen yangında itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında spor salonu tamamen yandı. Spor salonunun bitişiğinde bulunan binalar da kullanılmaz hale geldi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alevlerin sıçradığı cerrahi eldiven deposundaki ürünlerin tamamı kullanılmaz hale gelirken yaklaşık 35 milyon TL'lik zarar oluştu. Diğer binalarda oluşan zararın tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Ayrıca İGDAŞ ile Ataşehir Belediyesi ekipleri de yanan binalarda inceleme yaptı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de yanan binalarda uzun süre inceleme yaptı.

MEDİKAL ELDİVEN DEPOSUNDA 35 MİLYON TL ZARAR

Yangınla ilgili konuşan medikal eldiven deposu sahibi Serdar Güneş, yaklaşık 35 milyon TL zararlarının olduğunu söyleyerek, "Spor salonundan çıkan yangınla bize ulaşmasın diye müdahale ettik ama alevler binalara sıçrayarak büyüdü. Burada medikal malzeme vardı. 30-35 Milyon Liralık zarar oluştu. Depoda 30-35 Milyon Liralık eldiven vardı. Olmaması gereken bir durumdu keşke olmasaydı" dedi.

"CAN KAYBI OLMAMASI SEVİNDİRİCİ"

Yangınla ilgili konuşan binası zarar gören Levent korkut, "Soruşturduğumuzda spor salonunda elektrik kontağından çıktığını söylediler. 10-15 gün önce de aynı yerde elektrik kontağından yangın çıktığını ve söndürdüklerini söylediler. Şuan 6 binada hasar var. Sevindirici olan can kaybı olmamasıdır" dedi.