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Giriş Tarihi: 24.2.2025 06:22

Ataşehir'de düğünde tüfekle ateş açmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Böyle olacağını tahmin etmedim

Ataşehir'de düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açan kişi, bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Şüphelinin kimliğini belirleyen polis, M.H.D.'yi gözaltına aldı. M.H.D. ifadesinde, "Böyle olacağını tahmin etmedim' dedi.

DHA
Ataşehir’de düğünde tüfekle ateş açmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Böyle olacağını tahmin etmedim

Olay, dün Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğün eğlencesinde bir kişi mahalle arasında pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Cep telefonuyla o anları kaydettiren şüphelinin görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşım sonrası harekete geçen Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ateş açan şüphelinin M.H.D. olduğunu tespit etti. Adresi belirlenen M.H.D. polis ekipleri tarafından olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalandı.

'KAVGA ETTİĞİM KİŞİLER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ OLABİLİR'

Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.H.D.'nin ifadesi alındı. Şüpheli ifadesinde, "Ben böyle olacağını tahmin etmedim, WhatsApp durumumda paylaşmıştım, kavga ettiğim birileri sosyal medyada paylaşmış olabilir' dediği öğrenildi. Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli M.H.D. 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Ataşehir'de düğünde tüfekle ateş açmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Böyle olacağını tahmin etmedim
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