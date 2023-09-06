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Giriş Tarihi: 6.9.2023

Ataşehir’de korkutan yangın: 5 bina kül oldu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ataşehir’de korkutan yangın: 5 bina kül oldu
Ataşehir Barbaros Mahallesi Zaloğlu Sokağı'nda iki katlı bir spor salonunda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle içerisinde iş yerleri ve dairelerin bulunduğu, bitişikteki 3 katlı binaya sıçradı. Kent Sokağı'ndaki 3 ayrı binaya daha sıçrayan yangına itfaiye ekipleri, 26 araç ve 83 personelle müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucunda kontrol altına alınırken 5 bina kullanılamaz hale geldi. Bazı vatandaşlar olay yerine geç kaldıkları gerekçesiyle itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. Yangında iş yerleri zarar gören birkaç esnafın yangının çıkış nedenine ilişkin birbirlerini suçlayarak tartışmaları üzerine, araya giren polis ekipleri tarafları ayırdı.

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Ataşehir’de korkutan yangın: 5 bina kül oldu
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