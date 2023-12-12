Ataşehir’de panik dolu anlar: 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı!

Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Nurettin Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, dairede kimsenin bulunmadığı sırada elektrik kaynaklı bir yanma meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın çatıya sıçradı. Çatı katının alev alev yandığını gören vatandaşlar itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Çatının tamamen kullanılamaz hale geldiği yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Çatı katının yandığı anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.