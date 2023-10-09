Ataşehir’de seyir halindeki araç alev topuna döndü!

Bir süre sonra olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, alev topuna dönen otomobili söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.

"KALABALIKTA DURMADIM, BOŞ ALANA ÇEKTİM"

Otomobil sürücüsü Ali Kemal Solakoğlu "Işıklarda yanmaya başladı. Orası kalabalık olduğu için orda durmadım, yol kenarındaki boş alana geldim. Motor kısmında elektrik aksamından çıkmış. İtfaiye geldi, söndürdü" diye konuştu. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.