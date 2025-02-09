Haberler Yaşam Haberleri Ataşehir’deki kazanın ardından acı detay ortaya çıktı: Yardım için duran genç kadın ikinci kazada can vermiş!
Giriş Tarihi: 9.2.2025 17:08 Son Güncelleme: 9.2.2025 17:13

Ataşehir’deki kazanın ardından acı detay ortaya çıktı: Yardım için duran genç kadın ikinci kazada can vermiş!

İstanbul Ataşehir’de dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip başka bir araca çarpmasıyla yaşanan kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin kazayı görüp yardım için duran T.E.’nin eşi Ece Hazal Erol olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre genç kadın, eşi yardım için durunca araçtan indi başka bir araç kayma halindeyken ona çarptı, olay yerinde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda araç sürücülerinin alkollü olmadığı öğrenilirken soruşturma sürüyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Ataşehir’deki kazanın ardından acı detay ortaya çıktı: Yardım için duran genç kadın ikinci kazada can vermiş!

Kaza, 8 Şubat gecesi saat 03.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Otoyolda seyir halinde olan sürücü M.A.A.'nın sevk ve idaresindeki aracı, havanın yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından, C.R.A.'nın kullanmış olduğu araca çarparak maddi hasarlı kaza meydana geldi.

KAZAYI GÖRÜP DURDULAR

Bu kazanın devamında iddiaya göre A.K.Y. ve T.E.'de araçlarıyla kazayı görerek yardım için durdular. T.E.'nin aracında yolcu olarak bulunan eşi Ece Hazal Erol ve ilk kazada yara almadan kurtulan C.R.A.'nın aracında yolcu olarak bulunan S.A. isimli kadın ve G.Y.Y. yaya olarak bulundukları sırada onlara bir araç daha çarptı. Ö.F.Ç.'nin sevk ve idaresindeki aracıyla duran araçlara arkadan gelerek çarpması sonucu ikinci bir kaza gerçekleşti.

YARDIM İÇİN DURDU HAYATINDAN OLDU

Gerçekleşen kazada Ece Hazal Erol isimli genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. S.A. ve sürücü Ö.F.Ç. yaralandı. Gerçekleşen kaza ile ilgili sürücülerin alkollü olmadıkları tespit edilirken, trafik yönünden kapsamlı inceleme sürdürülüyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrasında bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ataşehir’deki kazanın ardından acı detay ortaya çıktı: Yardım için duran genç kadın ikinci kazada can vermiş!
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