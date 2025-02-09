Ataşehir’deki kazanın ardından acı detay ortaya çıktı: Yardım için duran genç kadın ikinci kazada can vermiş!

Kaza, 8 Şubat gecesi saat 03.30 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Otoyolda seyir halinde olan sürücü M.A.A.'nın sevk ve idaresindeki aracı, havanın yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından, C.R.A.'nın kullanmış olduğu araca çarparak maddi hasarlı kaza meydana geldi.

KAZAYI GÖRÜP DURDULAR

Bu kazanın devamında iddiaya göre A.K.Y. ve T.E.'de araçlarıyla kazayı görerek yardım için durdular. T.E.'nin aracında yolcu olarak bulunan eşi Ece Hazal Erol ve ilk kazada yara almadan kurtulan C.R.A.'nın aracında yolcu olarak bulunan S.A. isimli kadın ve G.Y.Y. yaya olarak bulundukları sırada onlara bir araç daha çarptı. Ö.F.Ç.'nin sevk ve idaresindeki aracıyla duran araçlara arkadan gelerek çarpması sonucu ikinci bir kaza gerçekleşti.

YARDIM İÇİN DURDU HAYATINDAN OLDU

Gerçekleşen kazada Ece Hazal Erol isimli genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. S.A. ve sürücü Ö.F.Ç. yaralandı. Gerçekleşen kaza ile ilgili sürücülerin alkollü olmadıkları tespit edilirken, trafik yönünden kapsamlı inceleme sürdürülüyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Meydana gelen zincirleme trafik kazası sonrasında bir süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.