Ataşehir’deki kötü kokunun altından ceset çıktı

İstanbul Ataşehir'de daireden gelen kötü kokular üzerine eve giren polis ekipleri, Aydın Sürücü'yü (48) hareketsiz şekilde buldu. Yapılan sağlık kontrolünde Sürücü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay, saat 20.45 sıralarında Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3091. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanda yaşayanlar, giriş katındaki daireden gelen kötü kokular üzerine polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3-4 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR

Evde yalnız yaşayan Aydın Sürücü'nün ağabeyinin izniyle içeri girildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydın Sürücü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü'nün 3-4 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilirken, cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Arkadaşı Halis Üreyil, "Aydın benim yanımda pazarcılık yapıyordu. Bizim yanımızda 10 sene çalıştı. Kimseye zararı yoktu. Benim de haberim yoktu, ben de şu an şoktayım. Üzgünüm" dedi.