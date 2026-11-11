Ataşehir’in iklim hamlesini COP31’de duyurdu

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'e katılan Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan, ilçenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırladığı projeleri uluslararası platformda anlattı. "Eylem İçin Ortaklık" panelinde konuşan Orhan, geri dönüşümden kadın istihdamına, aşırı sıcaklarla mücadeleden sürdürülebilir kentleşmeye kadar Ataşehir için hazırlanan yeni dönem çalışmalarını açıkladı.

GERİ DÖNÜŞÜM VATANDAŞIN BÜTÇESİNE KATKI SAĞLAYACAK

Ataşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Orhan'ın COP31'de tanıttığı projelerin ilki, geri dönüşümü ekonomik kazanca dönüştürecek "Ataşehir Döngü Kart" oldu. Proje kapsamında vatandaşlar ve işletmeler, ayrıştırdıkları geri dönüştürülebilir atıkları lisanslı firmalara teslim edecek. Teslim edilen atıkların karşılığı ise kendilerine tanımlanan kartlara yüklenecek. Vatandaşlar kazandıkları tutarları Ataşehir'deki yerel market ve mağazalarda kullanabilecek. Böylece çevreyi korumak amacıyla gerçekleştirilen geri dönüşüm faaliyetleri, vatandaşların aile bütçesine katkı sağlayan ve yerel esnafı destekleyen ekonomik bir modele dönüştürülecek. Projeyle geri dönüşüm bilincinin günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesi de hedeflendi.

KADIN EMEĞİ ÜRETİME VE KAZANCA DÖNÜŞECEK

Orhan'ın açıkladığı ikinci proje ise "Ataşehir Kadın Dönüşüm Kooperatifi" oldu. Geri dönüşüm ve ileri dönüşüm süreçlerini kadın emeğiyle buluşturacak proje kapsamında atık malzemeler, kadınların üretim gücüyle yeniden değerli ürünlere dönüştürülecek. Kooperatif sayesinde kadınlara sürdürülebilir gelir imkânı sunulması, yerel üretimin desteklenmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi planlandı. Kooperatifte üretilen ürünlerin Ataşehir halkıyla buluşturulması da projenin önemli ayaklarından biri olarak belirlendi. İki projenin temel yaklaşımını anlatan Orhan, "Atığın kaynağa, emeğin kazanca, çevre bilincinin toplumsal refaha dönüştüğü bu modelle inanıyoruz, biliyoruz ki iklim adaleti yerelde başlar" ifadelerini kullandı.

AŞIRI SICAKLARA KARŞI ÖNLEM ALINACAK

COP31'de yalnızca geri dönüşüm ve kadın istihdamına yönelik projeleri değil, iklim krizinin Ataşehir'de oluşturabileceği risklere karşı hazırlanan çalışmaları da anlatan Orhan, ilçenin ısı adası haritasının çıkarılacağını açıkladı. Bilimsel veriler ışığında hazırlanacak haritayla aşırı sıcaklardan en fazla etkilenen mahalle ve sokaklar ile risk altındaki yaş grupları belirlenecek. Yalnız yaşayan yaşlılar ve kronik hastalar için gönüllü kayıt sistemi oluşturulacağını belirten Orhan, aşırı sıcaklarda devreye girecek sağlık protokolü kapsamında ihtiyaç duyulması halinde risk grubundaki vatandaşların evlerinde ziyaret edileceğini bildirdi. Belediye binalarının serinleme noktalarına dönüştürülmesi, okullarda temiz suya erişimin yaygınlaştırılması ve afet sonrasında psikososyal destek hizmetlerinin sunulması da açıklanan çalışmalar arasında yer aldı. Sağlık birimlerinin enerji kesintilerinden etkilenmemesi amacıyla güneş enerjisi ve enerji depolama çözümlerinin değerlendirilmesi de planlandı.

'ATAŞEHİR'İ YEREL YÖNETİM LABORATUVARINA DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORUZ'

İklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliklerinin önemine dikkat çeken Orhan, üniversiteler, sağlık kurumları, uluslararası kuruluşlar ve özel sektörle daha güçlü ortaklıklar geliştirmek istediklerini dile getirdi. Ataşehir'i bilimsel yeni uygulamaların hayata geçirildiği, sonuçlarının ölçüldüğü ve başarılı modellerin başka şehirlere de örnek olabildiği bir yerel yönetim laboratuvarına dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Sıfır Atık yaklaşımının yeni dönem çalışmalarının önemli parçalarından biri olacağını belirten Orhan, okullarda ve belediye binalarında tek kullanımlık plastiklerin azaltılması, çocukların yeniden kullanılabilir mataralarla temiz suya erişiminin kolaylaştırılması için de çalışmalar yürütüleceğini kaydetti. Göreve geldiği ilk günden itibaren mahalle ziyaretleri ve vatandaş buluşmalarıyla ilçenin ihtiyaçlarını yerinde dinleyen Orhan, COP31'de açıkladığı projelerle Ataşehir'in çevre, geri dönüşüm, kadın istihdamı ve iklim değişikliğine uyum alanlarındaki yeni dönem yol haritasını da ortaya koydu.