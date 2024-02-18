‘Atatürk Vapuru’ seferlerini elektrikli gemi olarak sürdürecek

İzmit Körfezi'nde 1988 yılından bu yana yolcu taşıyan Atatürk Vapuru için Avrupa Birliği (AB) Horizon Programı kapsamında verilen 264 milyon liralık bütçeyle elektrikli batarya geliştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesince hazırlanıp AB Yeşil Teknolojiler İçin Brüksel Araştırma ve Yenilik Merkezince desteklenen projeyle vapurun, elektrikli bataryayla hizmet vermesiyle hem yüzde 70'lik enerji tasarrufu sağlanacak hem de doğaya karbondioksit salınımının önüne geçilecek. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli'nin hem kara ve hem de deniz ulaşımında çok önemli bir geçiş noktası olduğunu söyledi. Deniz ulaşımı alanında İzmit Körfezi'nde 36 yıldır hizmet veren Atatürk Yolcu Vapuru'nun eski olduğu ve fosil yakıtla çalıştığını, bu nedenle geminin yaşatılması için dönüşüm projesi başlattıklarını anlatan Bilgi, "Kocaeli olarak Türkiye'den dünyaya rol model olacak proje kazandırmış oluyoruz" dedi.