Atatürk’ün botu ziyarete açılacak

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Savaron Yatı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na intikalini gerçekleştirdiği 'Acar Botu', yenilenen objeleriyle Çanakkale Deniz Müzesi'nde özel günlerde ziyarete açılacak. Atatürk'ün yemek yediği salon ve üzerine Türk bayrağı serilen yatağının yer aldığı kamarası botun en özel bölümleri olarak dikkati çekiyor.Müze Komutanı Albay Serhan Aras, yaptığı açıklamada, "Acar Botu'nun Türkiye'ye getirildikten sonra Deniz Kuvvetleri envanterine girdiğini, Cumhurbaşkanlığı yatı olarak hizmet verdiğini ve 2017'de ise müze envanterine alındığını belirtti. Atatürk'ün Acar Botu'nda yemek yediği salona ilişkin bilgi de veren Aras, "Yemek takımları orijinal. Tabaklarda ve çatallarda Acar Botu'nun amblemini görebilirsiniz. Bu gemi bizim için son derece kıymetli" dedi.