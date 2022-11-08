Atatürk’ün Dolmabahçe’deki odası resterasyonla 10 Kasım’a hazırlandı

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odadaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Milli Saraylar Başkanlığı Restorasyon Daire Başkanı Gökşen Canıyılmaz çalışmaların yaklaşık 3 ay sürdüğünü belirterek "İlk önce hasar tespit çalışmalarına başladık. Fotoğraflama yöntemini kullandık. Milli Saraylar'a bağlı 12 kişilik bir ekiple işe başladık. İlk olarak kuru temizlikle çalışmalarımız başladı. Vakumlu restorasyon süpürgesiyle toz temizliğini yaptık. Çünkü yüzeyde birikmiş bir kir tabakası vardı. Arkasından saf su ve pamuk yardımıyla nemli temizliğe başladık. Zaman içerisinde oluşan çatlakları kontrol atlına alabilmek için enjeksiyon sistemiyle doldurduk. Malum burası 19. yüzyıl ve açık teşrifli bir saray olduğumuz içinde odada bulunan tüm objeleri koruma altına almıştık. Arkasından buradaki işlemimizi tamamladıktan sonra eserleri yine orijinal yerlerinde teşrife hazır hale getirdik" dedi.