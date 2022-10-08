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Giriş Tarihi: 9.10.2022

Atatürk’ün yapay zeka ile çizilmiş 2022 görüntüsü paylaşıldı

Atatürk’ün yapay zeka ile çizilmiş 2022 görüntüsü paylaşıldı
Sosyal medyada bir süredir gündemde olan 'yapay zeka ile canlandırma akımı' her geçen gün insanları şaşırtmaya devam ediyor. Geçmişte hayatını kaybetmiş tarihi kişiler ile ilgili en çok düşünülen 'Günümüzde yaşasa nasıl görünürdü' sorusuna yapay zeka yardımıyla cevap olan bu teknoloji, bu kez Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, yapay zeka teknolojisini kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü günümüze uyarlayarak çizdi. Atatürk'ün vücut ölçülerini, günümüz kıyafetlerine uyarlayarak çizdi. Çizimler, sosyal medyada gündem oldu "Atatürk bugün yaşasaydı nasıl görünürdü" notuyla paylaşılan çizim sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

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Atatürk’ün yapay zeka ile çizilmiş 2022 görüntüsü paylaşıldı
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