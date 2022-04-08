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Giriş Tarihi: 9.4.2022

Atık toplayıcılara kimlik ve üniforma

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Atık toplayıcılara kimlik ve üniforma

Türkiye çapında görev yapan binlerce atık toplayıcıya yasal statü kazandırılması için hazırlanan çalışmada sona geldi. Çalışma kapsamında kâğıt ve atık toplayıcılara kimlik ve üniforma verilerek yaptıkları işe prestij katılacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, önceki gün iftarda bir araya geldiği atık toplayıcılara yasal statü için bir taslak çalışma hazırladıklarını açıkladı. Çalışma kapsamında atık toplayıcısı olarak görev yapacak kişilere üniforma ve kimlik verilmesi, böylece ilçe belediyelerde kaydı olmayan kişilerin atık toplamasının önüne geçilmesi sağlanacak. İlçe belediyelerin kendi bölgelerinde atık toplayabilecek kişi sayısını belirleyerek buna göre bir kontenjan çıkarması amaçlanırken, atık toplayıcılara belediye tarafından herhangi bir ücret verilmeyecek, toplatıcılar atıklardan kazandıkları parayla geçimlerini sağlayacaklar. Ayrıca atık toplayıcıların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için belediye tarafından sosyal güvence sağlanması da gündemde.



'RÜYAMIZDA GÖREMEZDİK'
Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Karaman, "Bunları rüyamızda bile göremezdik. Atık toplayıcıların kayıt altına alınması ve artık birer normal işçi gibi değer görecek olmaları bizler için manevi açıdan da çok önemli. Şimdi yapılacak düzenlemeyle sağlık hizmetlerinden yararlanmamızın da inşallah önü açılacak. Özellikle evlerde üretilen tıbbi atıkların çöplere karışması bizleri hasta ediyordu" dedi.



BEYAZ KUTU YERLEŞTİRİLECEK
ÇEVRE Bakanlığı'nın maske, test kitleri, ilaç gibi evsel tıbbi atıkların bertarafı için de yeni bir çalışma başlattığı öğrenildi. Atık toplayıcıların hayatını da riske atan tıbbi atıklar için her bina ve siteye beyaz kutular yerleştirilecek. Tıbbi atıklar daha sonra ilçe belediyelerinde belirlenecek ortak toplama merkezlerine taşınacak. Mesken ve sağlık kuruluşlarından çıkan tıbbi atıklar mevcutta sterilizasyon tesislerinde sterilize edildikten sonra gömülürken, bu yöntemin pahalı ve çevreci olmadığını öngören bakanlık yakma tesislerini teşvik ederek tıbbi atıkların imha edilmesini sağlayacak.

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Atık toplayıcılara kimlik ve üniforma
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