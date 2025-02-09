Atılımları Türkiye’nin kurulmasına katkı sağladı

Osmanlı'nın en zor dönemlerinde tahtta olan ve bir ateş çemberinin içinde devleti 33 yıl büyük bir ustalıkla yöneten Sultan 2. Abdülhamid Han, ebediyete irtihalinin 107. Yıl dönümünde, rahmetle anılıyor. Eğitim, savunma, sanayi, tarım ve sağlık alanlarında stratejik adımlar atan Abdülhamid Han, İslam dünyası ile olan bağları da güçlendirmeye çalıştı. Batılılar ve içimizdeki devşirme uzantıları tarafından her türlü iftiraya uğrayan Abdülhamid Han, millet nezdinde Ulu Hakan olarak anıldı.

EĞİTİMİ YAYGINLAŞTIRDI

SABAH'a konuşan tarihçi Prof. Dr. Necmettin Alkan, "33 yıllık Sultan Hamid dönemi Osmanlı ve Türk modernleşmesinde tam bir atılım süreci olmuştur. İşte Sultan Abdülhamid'in oluşturduğu bu zemin, modern Türkiye'nin de kurulması sürecine ciddi katkılar sağlamıştır." dedi. Sultan Abdulhamd'in eğitim alanında önemli atılımlar yaptığına değinen Alkan, "Tarım, maliye, hukuk, baytar, ticaret, ziraat ve daha birçok alanda çok sayıda meslek yüksek okulları açmıştır. Böylece 'Batı tarzında' ilk ve orta eğitim, devletin gözetiminde ve eliyle ülke geneline yayılır. Ayrıca tarım, maliye, hukuk, baytar, ticaret, ziraat ve daha birçok alanda meslek yüksek okulları açmıştır. Bugünkü anlamda 'meslek yüksek okulları' olarak adlandırılabilecek bu ve diğer eğitim kurumlarından mezun olan gençler, modern Osmanlı kurumlarını yürüten devlet adamları, devlet memurları, bürokratları, uzmanları ve öğretmenler olurlar." ifadelerini kullandı.

ANAYASAL SİSTEMLE TANIŞTIK

Prof. Alkan, "2. Abdülhamid, Türkiye'nin anayasal yönetimle tanışmasına vesile olmuştur. 1908'de Jön Türk ihtilalinin ardından yapılan ilk serbest seçimler neticesinde belirlenen mebusların toplanmasıyla, 4 Aralık 1908'de Meclis de tekrar açılır. Bu arada yapılan seçime çok sayıda partinin katılması suretiyle çok partili sisteme geçilmiş olur. Bu gelişmeler modern Türkiye'nin parlamenter ve anayasal sisteminin oluşmasında ve çok partili seçimlerin yapılmasında; Türk demokrasi geleneğinin başlamasında önemli yere sahiptir." dedi. Öte yandan, Sultan 2. Abdülhamid Han, İstanbul Çemberlitaş'ta bulunan kabri başında, vatandaşların dualarıyla anıldı.