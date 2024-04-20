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Giriş Tarihi: 20.4.2024 16:48 Son Güncelleme: 20.4.2024 16:51

Atilla Özdemiroğlu mezarı başında anıldı

Ünlü müzisyen, besteci, söz yazarı ve aranjör, MESAM’ın eski başkanlarından Atilla Özdemiroğlu, ölümünün 8’inci yılında Zincirlikuyu’ndaki mezarı başında anıldı.

Ece YILDIZ Ece YILDIZ
Atilla Özdemiroğlu mezarı başında anıldı

Ailesi ve Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) tarafından düzenlenen anma programına Atilla Özdemiroğlu'nun eşi Hepgül Özdemiroğlu, sinema sanatçısı kızı Yaprak Özdemiroğlu, oğlu Sarp, ikizleri Lara ve Lidya, sinema sanatçısı Melike Demirbağ, MESAM Başkanı Recep Ergül, Başkan Vekili Mustafa Kul, Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Çaldıran, Salih Turhan, Tuba Akkavak, Ferzende Kaya ile MESAM üyesi çok sayıda sanatçı katıldı.

Bestelediği Türk pop müziği parçaları ve film müzikleri ile tanınan Özdemiroğlu, Türkiye'nin ikinci aranjör kuşağı içindeki aranjörlerdendi. 20 Nisan 2016'da 73 yaşında düşüp bel kemiğinin kırılması nedeniyle alındığı ameliyat sonrası Atilla Özdemiroğlu hayatını kaybetmişti.

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Atilla Özdemiroğlu mezarı başında anıldı
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