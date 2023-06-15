Atilla Taş’a 4 yıl 11 ay hapis talebi

4 YIL 11 AY HAPİS TALEBİ

Duruşma esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Atilla Taş'ın 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından toplamda 2 yıldan 4 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık avukatı savunmasında, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Duruşma ertelendi.