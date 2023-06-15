Atilla Taş’a 4 yıl 11 ay hapis talebi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan 25 sanıklı FETÖ'nün medya yapılanması davasını sanıklar Atilla Taş, Ünal Tanık, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Ahmet Memiş, Yetkin Yıldız, Cemil Azmi Kalyoncu ve Ali Akkuş yönünden bozma kararı vermemişti.
AYRILAN DOSYADA YARGILAMA DEVAM EDİYOR
Mahkeme heyeti, sanık Atilla Taş'ın davasının, diğer sanıklar ile birlikte görülmesini gerektirecek bir durum olmaması sebebiyle dosyasının ayrılmasına hükmetmişti. Dosyası ayrılan sanık Atilla Taş'ın yargılandığı dava bugün görülmeye devam etti. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Atilla Taş katılmazken sanık avukatı hazır bulundu.
4 YIL 11 AY HAPİS TALEBİ
Duruşma esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Atilla Taş'ın 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' ve 'Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçlarından toplamda 2 yıldan 4 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık avukatı savunmasında, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Duruşma ertelendi.