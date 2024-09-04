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Giriş Tarihi: 4.9.2024 22:19 Son Güncelleme: 4.9.2024 22:19

'Atız-Casper' örgüt üyelerine 4 tutuklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca geçtiğimiz hafta Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde yaşanan silahlı çatışmaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri sonrası Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 5 örgüt üyesi tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

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’Atız-Casper’ örgüt üyelerine 4 tutuklama

İstanbul Bahçelievler geçtiğimiz hafta iki saldırıya sahne oldu. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca olaylara yönelik başlatılan çok yönlü soruşturmada saldırıların birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

4 ÖRGÜT ÜYESİ DAHA TUTUKLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi daha adliyeye sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Atız-Casper" adlı örgüt üyeleri oldukları tespit edilen 5 şüpheli de tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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'Atız-Casper' örgüt üyelerine 4 tutuklama
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