’Atız-Casper’ örgüt üyelerine 4 tutuklama

İstanbul Bahçelievler geçtiğimiz hafta iki saldırıya sahne oldu. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca olaylara yönelik başlatılan çok yönlü soruşturmada saldırıların birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

4 ÖRGÜT ÜYESİ DAHA TUTUKLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi daha adliyeye sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Atız-Casper" adlı örgüt üyeleri oldukları tespit edilen 5 şüpheli de tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.