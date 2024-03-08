Atlantik Sultanı’nın yeni hedefi Macellan güzergâhı

Spor hayatına 13 yaşında Fenerbahçe Yelken Kulübü'nde başlayan Başak Mireli (44), Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) psikoloji ve sosyoloji bölümlerinde öğrenim gördü ve kariyer hayatına 20 yıl beyaz yakalı olarak devam etti. Fakat denizlere olan tutkusunu kaybetmeyen ve hayallerinin peşinden gitmek için çabalayan Mireli, 2018 yılında eşi avukat Ömer Öcel ile birlikte denizlere açıldı. 12 metrelik "İstanbul" isimli teknesiyle okyanusa açılan Mireli, 24 günlük seyir sonunda 15 Ocak 2023'te Karayipler'deki Martinik'e ulaşarak Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçen ilk Türk kadın oldu.

ARADIĞIM GELİŞİMİ DENİZDE BULDUM

"Solo Atlantik geçişi her zaman odak noktamdı" diyen Mireli, ODTÜ'den denizlere uzanan yolculuğunu "Hepimiz çalışma hayatında başarı odaklı yetiştiriliyoruz ve hayallerimizi günlük hayatın koşuşturmasında yeşertmeye çalışıyoruz. Yelken sporuna çocuk yaşlarda başlamama rağmen okul hayatı daha sonra da kurumsal başarılarıma odaklandım. Yine de aradığım gelişimi, değişimi hep denizde buldum. Yelken eğitimlerime ve yarışlara devam ederek denizciliğimi geliştirmeye çalıştım. Kurumsal hayattan ayrılarak ilmek ilmek ördüğüm kariyerimi geride bıraktım. Bu uzun süredir hayalini kurduğum bir yolculuktu. Karadan uzaklaşıp yalnızlığın maksimum keyfini çıkarabileceğim bir seyirdi. Tereddütsüz denize açıldım." diyerek özetledi.

DENİZ SİZE HER ZAMAN BİR ŞEYLER ÖĞRETİR

Kendisine sıklıkla 'korkmuyor musunuz?' sorusunun yöneltildiğini belirten sporcu, "Tabi ki korkuyorum. Mutlaka sıkıntılar yaşanır ama çözümler bulmak bu oyunun ana kuralı. Önemli olan korkuyu kontrol edebilmek. Hava ve denizin durumu sürekli değişir, uyum sağlamanız gerekir. Teknede arızlar olur ve hemen müdahale etmeniz gerekir. Coğrafya değiştikçe dinamikler baştan belirlenir, değişime ve adaptasyona açık olmanız gerekir. Deniz size her zaman bir şeyler öğretir. Bir denizci doğaya karşı duramaz. Doğanın güçlerini kendi lehine kullanmayı bilmelidir. Teknede yalnız olduğunuzda algılarınız kuvvetlenir, işitme duyunuz keskinleşir. Sakin havalarda bile uzun süre denizde olmak yorucudur. Buna uykusuzluk da eklenince sınırlarınızı zorlamaya başlarsınız. Aralıklı uyku egzersizleri yaparak uykusuzluk halinde dahi zihnimi dinç tutmanın yolları üzerinde çalıştım. Yeme düzenimi değiştirdim." Şeklinde konuştu.

ATLANTİK'İN SULTANI, OKYANUSUN CADISI

Açık denizde başarı elde etmenin gurur verici olduğunu ifade eden Mireli, kendisi için kullanılan 'Atlantik Sultanı', 'Okyanus Cadısı', 'deniz kızı' tanılamaların yaptığı işin insanlardaki yansıması olduğunu söyledi.

DENİZ KADINLAR İÇİN ÖZGÜRLÜKTÜR

8 Mart Kadınlar Gününe özel SABAH'a konuşan ve kadınların denizlerdeki varlığını arttırarak onları daha görünür hale getirmeyi amaçlayan Başak Mireli, "Yıllar sonra hayalini kurduğum yolculuğa çıkıp başarı elde edince gördüm ki hayal kurmanın sınırı yok. Kadın sporcularımızın hayallerini gerçekleştirme yolunda eğitimlerine ve deneyimlerine odaklanmalılar. Ben hep denizin kadınlar için özgürlük olduğunu savundum ve savunmaya devam edeceğim. Hayallerimiz bizim özgürlüğümüzdür. Başarılı olmak için ihtiyacımız olan tüm cesaret, güç ve ilham içimizde." dedi.



YENİ ROTA: GÜNEY AMERİKA

Yeni rotalarını anlatan sporcu şu anda Meksika Cancun'da olduklarını buradan da Panama'ya ineceklerini söyledi. Pasifik Okyanusu'na açılmadan önceki yeni rotalarının Güney Amerika, Horn Burnu geçişi yapmak olduğunu belirtti. Ekim 2024'te Arjantin'den başlayacak yolculukları Ocak 2025'te tekrar Panama'da son bulacak. Başak Mireli ve eşi Ömer Öcel'in deniz maceralarını sosyal medya platformları üzerinden 'Sailing İstanbul' adresi üzerinden takip edebilirsiniz.