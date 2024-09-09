Atlı polisler turistlerin gözdesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kentin turistik mekanları başta olmak üzere birçok noktasında görev yapan atlı polisler, vatandaşlar ve turistlerin gözdesi oldu. Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Sultanahmet ve Üsküdar sahili gibi birçok turistik noktada görevli atlı polisler, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisiyle karşılaşıyor. Atlı polisleri gören çok sayıda kişi, o anı ölümsüzleştirmek için sıraya girerek cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafı çektiriyor.Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Polis Grup Amirliği, önleyici hizmet faaliyetleri, toplumsal olaylar, resmi törenler ile orman ve mesire yeri denetimlerinin yanı sıra sahil, park ve turistik alanlarda da görev yapıyor. 2018'de faaliyetlerine başlayan atlı polis birliğinde 8'i kadın toplam 27 personel bulunuyor. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amiri Seyit Ahmet Dikici, "Özellikle orman yangınlarını önlemeye yönelik devriye atıyoruz. Kent meydanlarında da devriyelerimizi atıyoruz. Vatandaşlarımızın ve turistlerin çok aşırı ilgisi oluyor" dedi.