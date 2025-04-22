ATM’den para çekerken öldürülmüştü: O cani hakim karşısına çıktı! “Bana bir şey yapar diye korktum”

"BANA BİR ŞEY YAPAR DİYE KORKTUM"

Duruşmada savunma yapan sanık K.D., "Ali'yi daha önceden tanıyorum. 2020'de çocukluk arkadaşım M.E.'nin ağabeyi Orhan Erdoğan'ı öldürmüştü. O günden bu yana kendisini görmedim. Olay günü markete giderken karşılaştık. Beni görünce elini beline attı. Bana dik dik baktı ama aramızda bir konuşma geçmedi. Ben yürümeye devam ederken o ters ters bakmaya devam etti. Ben, sonradan bana bir şey yapacağını düşünerek bu olayı gerçekleştirdim. 3 el ateş ettim. Diğer 2 sanığın olayla bir ilgisi yoktur. Bu olayda kimse beni teşvik edip azmettirmedi" dedi.