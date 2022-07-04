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Giriş Tarihi: 4.7.2022 18:30 Son Güncelleme: 4.7.2022 18:31

ATT Nasıl Olunur, Kimler Olabilir? Acil Tıp Teknisyeni Olma Şartları Nelerdir, Hangi Bölüm Okunmalı?

ATT Nasıl Olunur, Kimler Olabilir? Acil Tıp Teknisyeni Olma Şartları Nelerdir, Hangi Bölüm Okunmalı?

Sağlık sektörü, insanlar için belki de en önemli hizmetlerden biridir. Özellikle, zamanında yapılan acil durum müdahaleleri hayati öneme sahiptir. Att nasıl olunur diye soranların, bunun çok önemli bir görev olduğunu bilmeleri gerekir. Gelen acil durum çağrılarının zamanında yanıtlanmasından, gerekli durumlarda müdahale yapılmasından ve hastaların nakledilmesinden sorumludurlar. Att paramedik nasıl olunur diye merak edenlerin, 2 yıllık paramedik ön lisans bölümünden mezun olmaları gerekir. Att nedir nasıl olunur diye araştıranlar için cevabı yazımızda…

Att nedir nasıl olunur ve ne iş yapar diyorsanız, acil durumlarda inisiyatif kullanarak ilk müdahalenin yapılmasını sağlar. İnsan hayatının önemi düşünüldüğünde, yapılan işin önemi ve sorumluluğunun fazla olduğu anlaşılabilir. Ülkemizde birçok genç, üniversite eğitimini sağlık alanında tamamlamayı düşünür. Gerek işsiz kalma olasılığının düşük olması, gerekse maddi kazancın yüksekliği, bu mesleğin tercih edilmesindeki en önemli etkenlerdir. İnsanlar, att nasıl olunur diye merak eder. Fakat, öncesinde işin ne gibi sorumlulukları olduğunu bilmek gerekir. Acil tıp teknisyenleri, doktorun talimatları doğrultusunda hastaya ilk müdahaleyi yapar, gerekli durumlarda hastaya damar yolu açarak serum takar veya ağız yoluyla ilaç verir, yaralanma gibi durumlarda kan akışını engellemek için müdahale eder, hastanın ilgili sağlık kuruluşuna nakil edilmesi için hazırlık yapar, tüm güvenlik önlemleri ile birlikte hastayı ambulansa taşır, hastaneye gelmeden önce doğumu başlayan kadınlara yardım eder, kullanılan ekipmanların temizliğini yapar, olay yerinde gerçekleşen vaka ile ilgili rapor hazırlar, hastaları ambulansla acil servise aktarır ve bazı durumlarda ambulansı kullanır. İşte att paramedik nasıl olunur ile ilgili detaylar…

ATT Olmak için Gereken Şartlar Nelerdir?

Acil tıp teknisyeni olmak isteyen adayların belli başlı şartları karşılaması gerekir. Bunlar aşağıda belirtildiği gibidir.

  • Sağlık meslek lisesi veya üniversitelerin ön lisans programlarından biri olan ilk ve acil yardım bölümünden mezun olmak. Bu bölümü başarıyla bitirenlere, paramedik att ünvanı verilir.
  • Paramedik att'ler ile acil tıp teknisyenleri arasında ufak bir fark vardır. Paramedik att'lerin, amirlik yapma imkanı bulunur.
  • Bir att, kesinlikle soğukkanlı olmalıdır.
  • Gece-gündüz çalışmaya uygun olmalıdır ve baskı ortamında çalışabilmelidir.

Kimler Att Olamaz?

Acil tıp teknisyenliğine uygun olmayan bazı özellikler bulunur. Bunlar şu şekildedir:

  • Att adaylarının, akıl sağlığının yerinde olmaması,
  • Kan tutması probleminin olması,
  • Sedye gibi yüksek ağırlıkları rahatlıkla kaldırabilecek fiziki kuvvete sahip olmaması.

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ATT Nasıl Olunur, Kimler Olabilir? Acil Tıp Teknisyeni Olma Şartları Nelerdir, Hangi Bölüm Okunmalı?
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